TWICE周子瑜返台過農曆新年 分享平溪放天燈照：年年有瑜（餘）
撰文：聯合新聞網
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TWICE成員中的台南女孩子瑜（周子瑜）返台過農曆新年，27日在社群分享在台北街頭的照片，正是信義區，她還拍下台北地標101，也到平溪放天燈，摘下口罩露全臉的美貌讓網友眼冒愛心，直呼：「怎麼拍都像畫報 好偉大的美貌」。
她在天燈上寫下「願我愛的人都健康、平安」，還畫了愛心及笑臉，並簽上自己的名字「周子瑜」。子瑜分享遊玩照，也在Instagram寫下「In Taipei..願大家心想事成 年年有瑜」，名字諧音正好就是「年年有『餘』」。
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子瑜今年返台過年，除了與家人團聚，也抽空到台北遊玩，曾擔任她的舞蹈老師，有十年情誼的嘻小瓜（謝紹宸）27日也分享了和子瑜的合照，透露子瑜難得到台北過年，他也當起小導演遊帶子瑜到他的口袋餐廳跟私藏小景點遊玩。嘻小瓜表示好友聚會一起聊當年，也會一起繼續努力，「創造更多的故事」。
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