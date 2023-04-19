周子瑜IG深夜突晒半裸出浴照　7張照片獲網民封母胎美女：太誇張

南韓超人氣女團「TWICE」近日正忙於第五次世界巡迴演唱會。不過，台灣籍成員周子瑜卻在17號深夜，突然於個人Instagram曬出一系列的童年照片，其中更還有一張她「上空洗澡」的罕見照片，短短9小時就吸引超過141萬人按讚，並大讚她「從小美到現在」。



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子瑜在當晚於IG發文，除了寫下「當我們還是孩子的時候」的文字外，還附上7張童年時的照片。從照片中可以看見，子瑜一口氣分享了她的嬰孩時期、幼稚園時期、小學時期。此外，不論是公主頭、長直髮、馬尾，子瑜都能夠輕鬆駕馭，證明自己真的「從小美到大」。

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貼文曝光短短9小時，就已經吸引超過141萬人按讚，許多粉絲也留言讚揚子瑜是個不折不扣的母胎美女，「子瑜從小到大都那麼可愛，是吃可愛長大的嗎」、「子瑜為什麼可以從小就這麼可愛？從出生那一刻就已經贏了整個世界」、「太誇張了啦！從小美到現在，眼睛真的超好看」、「子瑜從小就是大美女」。

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