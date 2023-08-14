BLACKPINK美國開騷險釀舞台意外　Jennie幾乎跌落台嚇到花容失色

藝人們在台上賣力唱跳時，最害怕的就是遇到舞台意外，還有舞臺安全措施沒檢查清楚。近日，BLACKPINK正在美國MetLife Stadium舉行《BLACKPINK's Born Pink Encore Tour》，而這場演唱會不僅吸引了粉絲前去朝聖，就連女團(G)I-DLE成員也在現場興奮拍照打卡。然而，原本應該開開心心的演唱會卻差點發生嚴重事故，讓粉絲氣炸開罵！



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有粉絲拍到，當BLACKPINK成員們在演唱〈Forever Young〉歌曲時，站在伸展臺上的Jennie為了讓粉絲拍照，於是便打算靠著欄杆擺姿勢，怎料欄杆當下卻突然鬆動，導致Jennie差點就直接從高空摔下。好在Jennie當下反應迅速，立馬握住欄杆往回站好，才沒有造成嚴重事故。而在面對這突如其來的危險，Jennie雖然嚇得停下動作幾秒，但也很快調整狀態恢復笑容繼續跟粉絲們互動，十分敬業。

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對此，許多粉絲看到影片後都紛紛氣炸，表示經紀公司和主辦方賺了那麼多錢，卻連最基本的保護好藝人都做不到，更指這已經不是第一次發生，「之前兩個音樂節都有這樣的情況」、「這種安全問題不管哪個公司真的要重視！！！！太可怕了」、「幸虧是她的反應快，但慢兩秒摔下去就是另外一個故事了」。

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