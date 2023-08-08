BLACKPINK出道7周年輪流曬絕密舊相　Rosé公開四成員可愛童年照

韓國人氣女團BLACKPINK今日（7日）正式邁入出道7周年，四位成員Jisoo、Jennie、Rosé和Lisa準時在韓國時間凌晨12時發文，輪流曬出多張從未公開的舊照。雖然BLACKPINK今年續約與否引起關注，但顯然成員間的關係仍非常親密。



BLACKPINK出道7周年，成員公開了大量從未曝光合照。（IG/@jennierubyjane）

為了慶祝BLACKPINK出道7周年，四位成員準時在IG發文，寫上對成員及粉絲的感謝說話。Jennie講到「I love us I love Blackpink I love Blinks」；Lisa則表示「Happy 7th anniversary to me and my 3 amazing girls. 7 is one of my favorite numbers and I hope this year will be a lucky one for us」洋溢滿滿的團魂。其中Rosé驚喜公開了成員的童年照外，而Jisoo亦有在每個發文下留言「我愛你」，足見成員之間的好感情。

四位成員的童年照超可愛！（IG/@roses_are_rosie）

BLACKPINK今年合約到期，至今仍未公布會否全員續約。早前曾傳出Lisa被外國公司以高價招手，Jennie和Jisoo亦無意續約等，但至今仍未有官方確定消息。早前有韓國證券圈人士透露，BLACKPINK續約金可達15億韓元（約892萬港元），但考慮到組合全球性的知名度，有機會再比預期高外，收益分配也相信能得到80%或以上。

BLACKPINK仍未有續約消息。（IG/@sooyaaa__）

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