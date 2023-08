BLACKPINK出道7周年輪流曬絕密舊相　Rosé公開四成員可愛童年照

韓國人氣女團BLACKPINK今日(7日)正式邁入出道7周年,四位成員Jisoo、Jennie、Rosé和Lisa準時在韓國時間凌晨12時發文,輪流曬出多張從未公開的舊照。雖然BLACKPINK今年續約與否引起關注,但顯然成員間的關係仍非常親密。



BLACKPINK出道7周年,成員公開了大量從未曝光合照。(IG/@jennierubyjane)

為了慶祝BLACKPINK出道7周年,四位成員準時在IG發文,寫上對成員及粉絲的感謝說話。Jennie講到「I love us I love Blackpink I love Blinks」;Lisa則表示「Happy 7th anniversary to me and my 3 amazing girls. 7 is one of my favorite numbers and I hope this year will be a lucky one for us」洋溢滿滿的團魂。其中Rosé驚喜公開了成員的童年照外,而Jisoo亦有在每個發文下留言「我愛你」,足見成員之間的好感情。

四位成員的童年照超可愛!(IG/@roses_are_rosie)

BLACKPINK今年合約到期,至今仍未公布會否全員續約。早前曾傳出Lisa被外國公司以高價招手,Jennie和Jisoo亦無意續約等,但至今仍未有官方確定消息。早前有韓國證券圈人士透露,BLACKPINK續約金可達15億韓元(約892萬港元),但考慮到組合全球性的知名度,有機會再比預期高外,收益分配也相信能得到80%或以上。

BLACKPINK仍未有續約消息。(IG/@sooyaaa__)

