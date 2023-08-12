機場時尚｜BLACKPINK出發美國巡演　經典黑白機場穿搭型格又舒適

BLACKPINK 私底下穿搭一直成為討論熱話，日前Jennie、Jisoo及Rosé現身韓國仁川機場出發到美國舉辦《Born Pink》世界巡迴演唱會，她們的機場穿搭再次成為關注焦點。



近日BLACKPINK繼續出發到世界各地巡演，她們每次出入機場的打扮如同行走的「時尚精品」一樣，引來熱討之餘亦成功令大家種草。當中，走型格率性風的代表有Lisa、Rosé，而Jennie及Jisoo則是優雅可愛擔當。即睇她們在韓國仁川機場的穿搭!

Jennie

Jennie以黑白打扮現身。(圖片來源:Instagram @celebrityoutfitstyle)

「人間香奈兒」Jennie除了是Chanel大使外，私下亦經常穿著品牌單品。當日，她就身穿AMOMENTO黑色背心短裙，配Chanel熱賣的Wellington Boots，同時搭配白色長襪在內，加上The Row黑色Terrasse Bag及以Coco Crush頸鏈做點綴，黑白簡約搭配又充滿氣質。

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Jisoo

Jisoo不停向BLINK們打招呼，心情不錯。(圖片來源:Instagram @celebrityoutfitstyle)

認愛安普賢之後的Jisoo，當日全程掛上甜美笑容，可以說是春風滿面。其間，她更多次舉手展示代表成團7週年的數字「7」及和BLINK們揮手，相當可愛。她亦以全黑打扮現身，當中包括Vivienne Westwood黑色牛仔襯衫配Dunst迷你百褶裙及MOUSSY長靴。

另外，身為Dior品牌大使及Cartier珠寶品牌形象大使的她，更背上Dior黑白橢圓形相機袋及戴上Cartier Tank手錶及Trinity戒指。

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Rosé

Rosé 機場穿搭。(圖片來源:Instagram @celebrityoutfitstyle)

貴為Saint Laurent全球品牌大使的Rosé，當日現身時戴上品牌黑色太陽眼鏡，及用上Manhattan手袋配上樂福鞋。同樣地，她亦跟上黑白Dress code，內搭The Row白色圖案T恤，外穿黑色連身百褶短裙，再配以TIFFANY & Co. 戒指，型格青春又精緻。

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Lisa性感遊希臘

至於Lisa當日未有出現，有傳她跟時裝巨頭LVMH兼世界首富阿爾諾三公子Frédéric Arnault結伴同遊希臘。而她近日亦多次發文貼出比堅尼相大曬Fit爆身材派福利，似乎心情大好。

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