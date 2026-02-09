LISA擔任Shiseido全球代言！4招修身秘訣維持45kg、20吋黃蜂腰

韓國女團BLACKPINK成員LISA再有新代言！Shiseido今日重磅宣布，LISA正式擔任Ultimune系列的全球代言人，認為LISA綻放美麗的精神，與品牌核心價值不謀而合，體現「由內而外全盛綻放」的獨特魅力。同時公開最新全球宣傳企劃，可見LISA肌膚緊致立體，綻放健康光澤，身材更是玲瓏有致，而為維持身材，她都有套嚴謹的身材管理。



Shiseido今日宣布LISA正式擔任Ultimune系列的全球代言人。(IG@shiseido)

在3月27日出世、屬白羊座的LISA，個性開朗、目標明確，在歌影方面都積極向上，亦擁有很多圈中好友。2025年甫踏入28歲生日，BLACKPINK其他3位成員，都有在社交媒體送上祝福，Rosé更公開親吻LISA的片段，可見成員們關係相當親密融洽。

LISA於2024年初時創辦個人品牌LLOUD，其後加入美國唱片公司RCA Records，準備進攻歐美界，推出多首歌曲的同時，與Bvlagari合作推出腕錶。她曾於2021年推出個人專輯《LALISA》，取得不俗成績，更助她聲名大噪，以實力說服觀眾。

Lisa與愛貓合照。(IG@wearelloud)

樣貌甜美標緻的Lisa身高167cm，體重只有約45kg，擁有逆天大長腿加上凹凸有致的身材，「亞太區百大美女」的冠軍寶座實至名歸。

LISA早前推出不少新歌！(IG@lalalalisa_m)

樣貌甜美標緻的Lisa身高167cm，體重只有約45kg。(IG@lalalalisa_m)

她在2023年曬出靚人靚景旅行照。圖中可見，Lisa身穿白色短款綁帶恤衫配Celine牛仔短褲，露出小蠻腰，完美展現青春活力。

除此之外，她更貼出一系列身穿淺綠色綁帶比基尼水著照，大派福利。正面戲水照，配上招牌甜美笑容，可愛又迷人。背面照更曬出玲瓏浮凸好身材，散發骨感美，一班睇到心心眼的網民更留言大讚Fit爆。

Lisa Keep fit有計 自爆練成螞蟻腰貼士

Lisa的20寸纖腰曾成為網民熱話之一。（IG＠lalalalisa_m）

其實Lisa的20寸纖腰曾成為網民熱話之一，她亦曾在內地選秀節目《青春有你2》透露自己從不絕食，以健康方法練成黃蜂腰。

1) 勤做運動塑身

身為女團的領舞擔當，雖然Lisa每天排舞練舞活動量極高，但私底下她亦熱愛運動，如普拉提（Pilates）、立槳衝浪（Stand Up Paddle）、拳擊等。除提高身體柔韌度、促進血液循環之外，更可訓練核心肌肉群，收緊身體線條，變得更結實。

2) 運動量大過卡路里攝取

由於運動量極大，Lisa曾指練舞12小時後再會加操3-4小時，加上有普拉提修身，所以她表示從不忌口及節食，更不用擔心致肥。

3) 少食多餐

Lisa表示採用少食多餐方法可有效控制食慾。因為縮短餐與餐之間進食時間，就可減低飢餓感，亦更易計算每餐的卡路里。

4) 攝取蛋白質及水份

Lisa指在舞蹈訓練後，多數會飲排毒果汁及足夠的水，一來促進新陳代謝，二來防止脂肪積聚。另外，多進食高膳食纖維及蛋白質食物，既可增加肌肉量，亦可提升飽肚感。

