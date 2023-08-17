Winka剖白負評介意人品被誤解　Candy Ivy因張敬軒演唱會失準淚崩

女團COLLAR出道以來偶然都會有負評，除了針對她們的實力，也會批評個別成員的外表、年紀等等，近日她們在綜藝節目《全日制COLLAR學院》中，剖白面對負評的心情，包括陳泳伽（Winka）被嘲似達達星人、芯駖年紀大等，而其中王家晴（Candy）、蘇雅琳（Ivy）憶起在張敬軒演唱會做嘉賓時失準遭圍罵時，就再度痛哭，Candy說最難過的不是被批唱得差，而是另一句話。



5位成員Winka、Candy、Ivy、許軼（Day）和邱彥筒（Marf）去到一間怪獸為主題的餐廳，裡面有被指同出道時Winka似樣的「達達星人」，之後Winka講到其實對被嘲似達達的感受，她說：「有時連我Fans club都仲講緊呢樣嘢，我好似冇公開講過，我一開始唔介意，但係大家講太耐我會覺得有啲多咗，太多。」她最初都覺得自己出道張相幾似達達，亦明白大家不是惡意批評，但後來會覺得這樣會影響了她的發展，因為廣告商不會想找個似達達的人賣廣告。

初出道時被嘲似達達星人的Winka，被帶到有關的主題餐廳。（節目截圖）

不過，原來Winka最在意的不是被取笑同達達撞樣，而是被攻擊人品，她表示：「我一直以來都覺得我做人對得住良心，我自己道德上好有要求，我唔會話自己係超好嘅人，但係你哋同我相處之後起碼會覺得我係直接、坦誠、坦白嘅人，我唔鍾意玩心計或者傷害人，但係好多時我講完出嚟嘅嘢會俾人扭曲，呢樣嘢對我嚟講最Hurt。」她覺得自己有如食檸檬，因為她放真心出來德人，但似乎對方並不需要，這會讓她思考以後是否需要再放真實的自己出來，會開始有包袱。

比起被指似達達星人，Winka更介意人品被攻擊和誤會。（節目截圖）

至於Candy，她最初說自己冇特別記住負評，但後來卻突然爆喊，COLLAR去年5月擔任《張敬軒THE NEXT 20 演唱會》第13場演唱會嘉賓，Candy本身是張敬軒忠粉，但最終她們唱《Call My Name!》的表現被批走音及未如理想，當中Ivy和Candy大聲喊歌詞遭狠批嗌歌、未夠班等。

COLLAR去年擔任張敬軒演唱會嘉賓，表演遭圍插。（資料圖片）

Candy回憶起這件事，說自己最在意的一個留言不是批評她唱得不好，她痛哭說：「佢話作為張敬軒fans都冇資格做，你喺人哋嗰台搞成咁。我唔開心個位唔係我做得唔好，因為我已經Recovery咗做得唔好嘅遺憾，但係我仍然好愧疚同內疚我影響咗人哋，因為我知道佢（張敬軒）係一個好重視舞台每一個表演嘅人，佢咁難得畀個機會我哋，但係我作為佢fans，犯咗咁嚴重嘅失誤，我就覺得好內疚。」

Candy很傷心被批評不配做張敬軒Fans。（節目截圖）

當她提到自己有一段時間很怕再唱《Call My Name!》，Ivy亦不禁淚崩，直認有陰影。但Marf此刻卻很冷靜地安慰兩位隊友，她謂：「張敬軒畀咗個咁好嘅台我哋去犯錯，最大嘅課堂就係偶像畀機會，佢呵護住我哋，好過喺人哋腳底發生。」Ivy指隔了很久之後，有次又要跳《Call My Name!》，Candy還走過來說：「我哋今次要做好佢，今次要好好睇睇！」

Ivy坦言有一段時間對唱《Call My Name!》有陰影。（節目截圖）

Marf直認自己對隊友的在乎比想像中大，當聽到人取笑其隊友，內心就不好受，Ivy也同意，指每當身邊有朋友說隊友不是，她會說：「點解夠膽咁講我啲隊友，信唔信我打你呀？」雖然聽落似講笑，但其實她是認真覺得不好。Day則很不憤有人誤解Marf心地差、被誤會臭串等等，她說：「我最Care人哋話睇佢個樣就知佢性格差，因為我知我隊友唔係咁嘅人，佢本人係太善良，善良到被攻擊。」

Marf很介意隊友被批評。（節目截圖）

之後Marf就講到每次練習或綵排，總有成員會「爆」或情緒失控，惟獨芯駖從未會在工作期間崩潰，不過她們都覺得芯駖其實可能會介意被批年紀大，還心痛她自嘲，她們說：「我Feel到佢對年紀有啲介意，成日講笑咁講話『你哋咁細個唔使啦！』、『使乜補身呀？』、『我啲骨都就嚟斷』。」又擔心她因為覺得自己年紀稍大，覺得自己必須表現成熟，才不敢在工作時表露私人情緒。