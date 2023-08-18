古巨基演唱會完騷後赴台演唱「50歲顏值成焦點」同初出道幾乎一樣

作家瓊瑤今年是她第一本長篇小說《窗外》出版滿60周年的生日，她將在8月19日於台北小巨蛋舉辦「2023〈當那一首歌響起〉瓊瑤創作60周年演唱會」，邀請到六組實力派歌手古巨基（特別演出）、李翊君、高勝美、殷正洋、動力火車、潘越雲輪番上陣。



其中已經剛剛在香港結束個人演唱會的古巨基，許久未在台灣露面，50歲外貌依舊凍齡引起話題，看來歲月似乎未曾在他上身走過，與初出道幾乎一樣。他一到台灣就直奔練團室，他表示自己非常開心，因為演出有很多經典戲劇裡面的歌曲，聽到音樂響起時，回憶的畫面也一一浮現，希望會讓入場的粉絲朋友們勾起許多美好的回憶。

【圖輯】點圖放大看更多古巨基近照👇👇👇

+ 8

高勝美則說，因為自己很久沒有在台灣演出了，心情上非常期待，除了希望可以帶給台灣聽眾一場美好的聽覺饗宴，同時也向自己的粉絲喊話：「我知道你們很想我、很愛我，很想趕快藉著這場演出，見到我可愛的粉絲朋友們，大家一定要來聽！」

【圖輯】點圖放大看更多古巨基舊相👇👇👇

+ 5

李翊君透露一直都很想做這場演唱會，而且所有認識瓊瑤的華人都非常期待來看這次的演出，讓她感到既緊張又興奮，也說這次的演出曲目風格非常多變，比自己的歌曲還要難駕馭，在聲音的調整上也要快速的做出轉換，因此特別請助理把她這次的練團影片錄下來，她要回家再慢慢聽，做出最適合的調整。不過因為這些歌曲都太經典了，相信一唱出來的時候台下觀眾也會馬上朗朗上口。

【同場加映】盤點近年七位男神崩壞的例子 就算識凍齡其實走樣係有原因（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 20

延伸閱讀：

屁股露松鼠尾巴！美男糗認「整隻卡進洞」 醫驚吐地獄慘狀

【本文獲「TVBS」授權轉載。】