古巨基演唱會｜盼將仔仔聲音錄歌 提《星戰》冇聲夢：合作係緣分

歌手古巨基相隔4年終於再開騷，昨晚（8日）於會展舉行演唱會《I REALLY LOVE TO SING｜AROUND THE WORLD LIVE 2023》，古Sir在台上分享今次是做了爸爸後首歌演唱會，兒子Kuson首次欣賞自己的演唱會，所以特別有意義。另外，在Encore部分，古Sir特別唱出《必殺技》、《重複犯錯》。

+ 6

完騷接受訪問時，古Sir透露仔仔Kuson有前來睇彩排，所以特別讓仔仔上台感受演唱會的感覺，更搞笑指Kuson落台後感傷心，因為無法與爸爸一同在台上唱歌跳舞。問到日後可會考慮讓仔仔上台表演，古Sir坦言仔仔有能力可以表演的話都不會阻止，更大讚仔仔跳舞比自己叻。另外，自己亦有構思想講仔仔的由細到大的聲音集合成一首歌。

古巨基完騷接受訪問。（胡凱欣攝）

提到今次邀請了很多新人擔任嘉賓及製作之前的企劃，古Sir表示跟年輕一輩合作時，知道有很多新人都咬著牙關去做音樂，自己亦感受到他們對音樂的熱愛而被感動：「包括我，包括其他歌手，我哋都係呢個樂壇嘅一份子，一齊最好我哋嘅音樂。」

古巨基表示日後有機會都會讓仔仔一齊上台表演。（胡凱欣攝）

至於提到《星戰》邀請了19個新人單位合唱，當中有很多人都是獨立歌手，又或者是剛剛簽了細公司而需要更多資源的歌手，所以提議跟著30位歌手嘅一個群組互相認識，而自己亦會盡力去協助他們。另外，講到有網民認為今次古Sir沒有邀請到《聲夢傳奇》的歌手合作，古Sir認為認識以致互相合作都是一種緣分：「因為咁多個單位我都係碌YouTube，有好多歌手都係單打獨鬥嘅歌手，自資或者揼石仔咁做音樂，睇完一個就會彈啲related嘅俾我睇，所以係我喺YouTube上面緣分地令我遇到大家，所以合作嘅嘢係一種緣分，同埋唱歌係一件開心事，大家就平常心去聽，去認識呢班咁用心去唱歌嘅朋友仔。」