古巨基演唱會2023|古巨基《I REALLY LOVE TO SING|AROUND THE WORLD LIVE 2023》演唱會即將於8月8日會展舉行,只此一場,門票於7月17日14:00將於HK TICKETING快達票發售,票價分為$980,$680,$480

暌違4年,這次演唱會是基仔橫跨兩年的新生代音樂企劃「I REALLY LOVE TO SING」的round up,更是首次嘗試以AI人功智能技術創作演唱會海報。整個演唱會的概念、舞台等等,而表演嘉賓有傳係MC張天賦,因為年初MC張天賦首個個人紅館演唱會,古巨基有擔任嘉賓,所以坊間有傳MC張天賦會現身古巨基演唱會。

古巨基 I Really Love to Sing Around The World Live 2023座位表