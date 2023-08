歌手古巨基相隔4年終於再開騷,今晚(8日)於會展舉行演唱會《I REALLY LOVE TO SING|AROUND THE WORLD LIVE 2023》。

古巨基今晚於會展舉行演唱會。(胡凱欣攝)

甫開場,古Sir以一襲白色長西裝造型由台下升上來,唱出《我生》、《初初》、《任天堂流淚》、《眼睛不能沒眼淚》及《漂流教室》。

Delta T與力臻分別與古Sir合唱。(胡凱欣攝)

其後古Sir換上藍白色造型,並邀請到Delta T及力臻上台分別合唱《有少少愛》及《Çan We Try》。接著Tyson Yoshi穿上貼身白色恤衫驚喜現身,與古Sir合唱《第二最愛》,令全場歡呼尖叫。

Tyson Yoshi驚喜現身!(胡凱欣攝)