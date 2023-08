歌手古巨基相隔4年終於再開騷,今晚(8日)於會展舉行演唱會《I REALLY LOVE TO SING|AROUND THE WORLD LIVE 2023》。除了有Delta T、力臻、Tyson Yoshi、細貓、Dark之外,還有MC張天賦。

MC張天賦任嘉賓掀高潮。(胡凱欣攝)

MC出場立即掀起高潮,兩代假音王合唱《自我安慰》令現場觀眾聽出耳油。合唱過後,MC則留在台上獻唱《記憶棉》,在場歌迷立即瘋狂尖叫。

另外, 古巨基早前公佈「I Really Love To Sing」音樂企劃第十回,請來19個音樂單位、共30位新晉歌手,包括吳保錡、張蔓莎、女團Lolly Talk、洪助昇、黎展峯、張進翹、顧定軒、女團STRAYZ、何佩、劉君冬、黃劍文、張天穎、谷旻、黎啟峰、陳天翺、Michael C、Lowa、Triple G及RUMBU。今次古Sir亦邀請到30位新人擔任演唱會嘉賓,一同合唱《星戰》。