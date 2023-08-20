再爆李玟拍《好聲音》受屈辱對待！趁空果腹被導演鬧「吃甚麼吃」

李玟CoCo擔任「中國好聲音」導師，指出賽制問題，卻遭節目組侮辱，她生前淚訴此段經歷的音檔，以及當時為學員抱不平的近景側拍畫面陸續於內地網絡曝光，讓網民痛罵製作單位「燦星」，首季「好聲音」選手徐海星發也文痛批燦星「惡劣至極」，直轟以前欺負，現在連導師都不尊重。



而有網民爆料當時就在錄製現場，李玟摔倒後許久都沒人去扶，梁靜茹見狀去扶了，卻有人上台上要把梁靜茹拉走，還有另一名網民爆料因長時間錄製節目，CoCo趁空吃了一口香蕉，竟被導演大罵「吃甚麼吃，不知道剛剛在調燈光嗎」，錄製內幕曝光，讓網民直接點名砲轟導演，要她下跪道歉。

此外，網友發現「中國好聲音」哀悼李玟所使用的照片，竟然就是李玟摔到那一場表演的照片，痛罵「好聲音」：要不要臉啊！

【更多有關《中國好聲音》幕後醜聞文章：】

曾挺李玟大罵浙江衛視 內地網紅收死亡恐嚇 直播哭訴：我想活着

+ 10

李玟斥《好聲音》不公嬲到喊 陳奕迅早揭節目疑造馬：叫我按一下

+ 9

延伸閱讀：

21歲女優魏喬安考上台大爆紅「帳號突被ban掉」 千字文吐入行真相

李玟生前痛罵「好聲音」甄妮不忍了砲轟天王天后！

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】