再爆李玟拍《好聲音》受屈辱對待！趁空果腹被導演鬧「吃甚麼吃」
撰文：聯合新聞網
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李玟CoCo擔任「中國好聲音」導師，指出賽制問題，卻遭節目組侮辱，她生前淚訴此段經歷的音檔，以及當時為學員抱不平的近景側拍畫面陸續於內地網絡曝光，讓網民痛罵製作單位「燦星」，首季「好聲音」選手徐海星發也文痛批燦星「惡劣至極」，直轟以前欺負，現在連導師都不尊重。
而有網民爆料當時就在錄製現場，李玟摔倒後許久都沒人去扶，梁靜茹見狀去扶了，卻有人上台上要把梁靜茹拉走，還有另一名網民爆料因長時間錄製節目，CoCo趁空吃了一口香蕉，竟被導演大罵「吃甚麼吃，不知道剛剛在調燈光嗎」，錄製內幕曝光，讓網民直接點名砲轟導演，要她下跪道歉。
此外，網友發現「中國好聲音」哀悼李玟所使用的照片，竟然就是李玟摔到那一場表演的照片，痛罵「好聲音」：要不要臉啊！
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