《爸爸去哪兒》10周年「5對夫妻已離婚」曹格酗酒疑成婚變導火線

《爸爸去哪兒》可以說是中國最受歡迎的親子節目之一，因為種種原因，《爸爸去哪兒》第六季後就停播了，而昔日節目裡的萌娃也都慢慢長大成了帥氣的少年和青春靚麗的美少女，讓人不禁感歎時間真的不留人啊！



距離《爸爸去哪兒》第一季播出已經將近十年時間了，十年可以改變很多事情，當年曾經在節目裡恩愛有加的夫妻，有好幾對夫妻最後都各自走散了，有的甚至把家庭糾紛鬧到了法庭上，讓人唏噓不已。

【圖輯】點圖放大了解《爸爸去哪兒》10周年「5對離婚夫妻」👇👇👇

+ 18

王岳倫、李湘：出軌門

李湘的過度強勢，和王嶽倫的唯唯諾諾成了很強烈的對比，乃至當時兩人宣佈離婚時，大家都不覺得驚訝，畢竟女強男弱的夫妻，真的要付出比常人要多很多的努力和心理建設才能走下去啊！王嶽倫還曾經在微博發文，鄭重聲明自己這輩子最愛的人就是老婆李湘，但誰曾想曾如此高調宣佈這輩子最愛她的他，最後還是和她走散了呢？

【相關圖輯】大S離婚｜盤點十年以上香港娛圈夫妻 有人五十年來依然甜蜜（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 26

張亮、寇靜：堪稱娛樂圈十大迷惑事件之一

2019年，張亮忽然在微博發文，稱自己和妻子寇靜在2017年就已經辦理了離婚手續，強調這是家庭內部意見，兩人此後也會共同撫養孩子。然而，令人費解的是，張亮在宣佈離婚的當月，還被網友偶遇一家四口旅行的照片，並不像是離婚夫妻的關係，畢竟有哪對離了婚的夫妻可以心無芥蒂、愉快地一起和孩子出門旅行的呢？張亮在2019年宣佈離婚，在後來幾年時間裡還頻頻被拍到和寇靜同框的照片，因此被網友猜測是重婚了，而當初辦手續離婚則是另有隱情？

【相關圖輯】盤點8個藝人隱瞞離婚例子 周國賢令人吃驚呂慧儀被問舊愛新歡（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 23

曹格、吳速玲：酗酒、精神狀態不穩定

曹格和吳速玲在2022年宣佈結束14年的婚姻關係，雖然吳速玲表示離婚是雙方達成共識後，共同決定回歸朋友關係，但坊間還是有傳聞稱，兩人離婚的導火線是因為曹格酗酒、精神狀態不穩定，最終吳速玲忍無可忍下定決心離婚。雖然兩人最後還是分道揚鑣了，但對於孩子的疼愛絲毫不減，經常可以看到兩人在社交平台上曬出了孩子的出遊照，雖然沒能以夫妻關係走到最後，但他們依然是孩子的爸爸媽媽，陪伴他們成長，給予他們更多的關愛。

王寶強、馬蓉：女方出軌經紀人

王寶強和馬蓉在2016年爆出離婚，原因竟是因為馬蓉背著王寶強出軌他的經紀人宋喆，狗血程度讓網友相當乍舌。當年王寶強帶著女兒王子豪上節目時，不難看出他對女兒滿是寵愛，在女兒面前幾乎是千依百順，活脫脫一個女兒奴，但沒想到最後他和馬蓉的離婚不僅鬧得街知巷聞，而且還一度鬧上了法庭，成為這幾年娛樂圈最巨爆炸性的出軌門事件。

夏克立、黃嘉千：家暴出軌門

在《爸爸去哪兒》這麼多季參與的夫妻裡，夏克立和黃嘉千的離婚，可以說是最讓人難以置信的。夏克立和女兒夏天，在《爸爸去哪兒》初亮相時，大家都被這對父女的高顏值留下了深刻印象。夏天還曾被網友譽為是「最美混血小公主」人美心善性格又溫柔，一家三口看稱是模範家庭，但沒想到夏克立和黃嘉千在2022年開始鬧出離婚問題，夫妻兩人互相指責對方家暴、出軌，可憐年紀輕輕的夏天，以後要如何面對已經撕破臉的父母呢？

雖然說這幾對曾參與過《爸爸去哪兒》的夫妻最後都離婚收場，而且有的還鬧得非常難看，但這節目裡還是出了不少「愛妻號」奶爸和神仙夫妻CP，比如說吳尊和林麗瑩、林志穎和陳若儀、田亮和葉一茜、黃磊和孫莉、陳小春和應采兒、杜江和霍思燕等都是恩愛如初，生活裡的柴米油鹽並沒有消磨他們之間的感情，反而讓他們的婚姻關係越加穩固。

【本文獲「GOODY」授權轉載。】