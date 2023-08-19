山道猴子的一生｜盤點娛圈車手　劉德華吳倩蓮《天若有情》最經典

【山道猴子的一生】台灣YouTuber「Eric Duan」創作的動畫「山道猴子的一生」爆紅，寫實情節引共鳴，點閱率早已破萬，網友還討論起若翻拍真人版有哪些人選。



其實藝能界的「山道猴子」還真不少，中西、港台眾帥哥明星，都喜歡馳騁重機，享受追風少年的速度與激情，小編就帶您穿越時空，介紹幾位經典「藝能界山道猴子」吧！

經典港產片《天若有情》中劉德華騎重型摩托車載著吳倩蓮狂飆的畫面堪稱經典永流傳，帥到讓人尖叫，當然華仔沒「三寶」行為，不過若真說到重型摩托車，天王劉德華絕對最經典。

【圖輯】點圖放大重溫《天若有情》經典畫面👇👇👇

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而同為男神的郭富城，最初以摩托車廣告在台灣竄紅。當然，對比青澀時所騎的「光陽重機」DJ-1 RR，郭富城2008年在澳門開演唱會時，早已進階到超酷炫的重型摩托車搬上舞台，要當「舞台猴子」，絕對沒問題。

【圖輯】點圖放大重溫郭富城出道早期拍攝的摩托車廣告👇👇👇

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台灣男星也常因戲劇演出或宣傳而騎重型摩托車。坤達2013年為台劇《遇見幸福300天》首次嘗試騎重型摩托車，之後還因《綜藝玩很大》跟憲哥、KID進行重型摩托車環島旅行。而林柏宏也多次為戲騎重型摩托車，包括公路電影《到不了的地方》、《大約在冬季》中體驗重型摩托車，當時曬出照片中還身旁還有文淇，「山道猴子與妹子」都有了。

【圖輯】點圖放大重溫林柏宏拍攝《到不了的地方》的青澀模樣👇👇👇

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此外，「菲哥」張菲可說是圈中知名的玩重型摩托車好手，「小齊」任賢齊更是賽車手，山道飆重型摩托車顯然難不倒他們，不過若要成為真人版「山道猴子的一生」中角色，菲哥似乎更像是「車廠老闆」，而小齊則是領悟人生後的主角或是提醒主角「小心被綠了」的車友。

還有愛車成癡的「小志」林志穎，玩賽車騎重型摩托車早已經驗豐富，他早期上台視《玫瑰之夜》就曾大談飆車往事，當時還騎上製作單位準備的重型摩托車，如今快49歲的他依舊凍齡，不老男神搭重型摩托車的組合有看頭，不過可能更適合演富豪版的「山道猴子」。

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而一眾男星與重型摩托車中，周董愛妻昆凌成「嬌」點。她曾在電視劇《鋼鐵之心》、電影中《叱咤風雲》中曾化身「重機女神」，周董甚至還為愛妻出借約新台幣450萬元重型摩托車供劇組改裝拍攝。

【圖輯】點圖放大看更多昆凌靚相👇👇👇

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另外，荷李活男星湯告魯斯（Tom Cruise）、畢彼特（Brad Pitt）、伊雲麥葵格（Ewan McGregor）「型男與摩托車」畫面也帥度爆表。「山道猴子的一生」影視化成為「外國人車友」上陣？

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