《何以笙簫默》30歲吳倩離婚一年半訴心聲　26字獲網民讚人間清醒

30歲大陸女星吳倩憑藉陸劇《何以笙簫默》爆紅，2019年拍攝《我只喜歡你》和男星張雨劍結緣，多次爆出熱戀消息，兩人全都否認，直到2021年才承認「隱婚生女」，但隔年情人節就官宣離婚，她日前上節目吐心聲，若男人要求女人要獨立自主、非常自立的時候，「你就不能要求她在家裡幫你洗衣做飯、帶孩子」。



對於這段官宣一年就離婚的短命婚姻，吳倩鮮少談論，直到近日與Ella（陳嘉樺）出演大陸真人秀節目《中國有滋味》，當聊到感情話題時，她以26字鬆口自己的觀點，覺得男人對女人的要求應該要是對等的，「在家幫你帶孩子、做家務的時候，你就不能嫌棄她不工作、不獨立。」被網民讚爆是「人間清醒」。

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吳倩揮別離婚陰霾後，登上《浪姐4》復出，超萌的少女風格亮相，讓人忘記年齡，和Ella陳嘉樺、張嘉倪、「越南第一美女」芝芙組成女團，一起唱跳越南神曲〈叮叮噹噹〉大受好評，之後因為身體因素退賽，不過她的新作品《三分野》熱播，回到以前風采，努力拼事業。

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