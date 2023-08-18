《何以笙簫默》30歲吳倩離婚一年半訴心聲 26字獲網民讚人間清醒
撰文：ETtoday
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30歲大陸女星吳倩憑藉陸劇《何以笙簫默》爆紅，2019年拍攝《我只喜歡你》和男星張雨劍結緣，多次爆出熱戀消息，兩人全都否認，直到2021年才承認「隱婚生女」，但隔年情人節就官宣離婚，她日前上節目吐心聲，若男人要求女人要獨立自主、非常自立的時候，「你就不能要求她在家裡幫你洗衣做飯、帶孩子」。
對於這段官宣一年就離婚的短命婚姻，吳倩鮮少談論，直到近日與Ella（陳嘉樺）出演大陸真人秀節目《中國有滋味》，當聊到感情話題時，她以26字鬆口自己的觀點，覺得男人對女人的要求應該要是對等的，「在家幫你帶孩子、做家務的時候，你就不能嫌棄她不工作、不獨立。」被網民讚爆是「人間清醒」。
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《何以笙簫默》吳倩近況如何？
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