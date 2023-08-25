中國好聲音｜李榮浩漠視李玟遭欺凌被批冷血　劉德華一句話打圓場

已故天后李玟去（2022）年中途加入《中國好聲音》當導師，卻因不歸順「遊戲規則」被節目組惡毒對待，近期李玟痛揭黑料的錄音檔流出，大批網民憤怒不已，揚言從此抵制電視台。而當時同期導師李榮浩也受到波及，被質疑李玟摔倒為何毫無作為？對此，劉德華也出面平反了。



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李玟不顧腿傷與自家學員王澤鵬合唱〈永不失聯的愛〉，沒想到節目組趁機計劃報復，在錄影當天臨時改變舞台走位，導致李玟沒辦法邊唱邊扶王澤鵬，唱到一半就跌落在地，導師梁靜茹當下衝上前攙扶，節目組卻硬是將她從李玟身邊拉走，一直到演出結束後，王澤鵬才驚見李玟倒地，隨即和主持人華少扶起來讓她講完話，不過王澤鵬來不急將她扶回導師席，就被節目組趕下台，只有華少一人扶她回去。

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另外一則網路片段中，能看見節目錄製完畢後，導師梁靜茹和李克勤扶著李玟走出電視台，畫面看了令人心疼；不過有網民發現，導師李榮浩在李玟摔倒後卻不動於衷，臉上沒露出一絲不捨，也沒看到他伸手關心，不近情理的冷血被網民抨擊；但也有少數網民為他說話，強調或許李榮浩也怕成為下個李玟，所以才毫無作為，抑或是他在裡面輩份最小，就連享譽國際聲望的李玟都無法改變，想整治也是力有未逮。

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據了解，劉德華近期被問到對《中國好聲音》的看法時，也替李榮浩緩頰說道：「那個時候的李玟當導師，總是傳遞著正能量，對學員也認真負責，其實我覺得不管是《好聲音》，還是李榮浩他們，都需要一點自己的時間和空間，當然，或許李榮浩他們現在忙著和老婆約會，哈哈哈！」以幽默感緩和現在《中國好聲音》的肅殺之氣。

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