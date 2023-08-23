心痛李玟生前疑遭《好聲音》欺凌　公司首發聲誓要幫天后討回公道

李玟（CoCo）上月過世，她生前對大陸節目《中國好聲音》抗議賽制不公，並疑似控訴遭製作單位欺凌的音檔和影片流出，近日不少圈內好友如甄妮、韓紅、金星都為她發聲，而今（23）日她所屬的華納音樂北京也硬起來力撐她。



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甄妮連日來為李玟抱不平，心痛發聲：「每看一次我痛一次，每聽一聲我哭一聲，若被殘之人是你，你會如何？」她更意有所指地說：「會唱歌的大有人在，會演戲的大有人在，有心有肺的寥寥無幾」、「重複又重複的看，重複又重複的聽，心中怒火沸騰，要她陪葬」。甄妮坦言，李玟並沒有告訴她真相：「怕我擔心，如此忍讓善良的人，一定要為她討回公道！」甄妮更稱不是在偏袒李玟：「就算是發生在霆鋒、那英、張惠妹、華仔等人身上，我也一樣對待維護，決不偏袒！」

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李玟經紀公司華納音樂北京也回應《中國好聲音》錄音事件，發出聲明表示：「我們不僅有責任不遺餘力為藝人爭取權益、維護藝人聲譽；也有義務保護她的隱私，尊重她的選擇。我們將持續關注調查情況並全力配合。」並說道：「無論過去還是現在，我們一直都在。」

華納音樂北京發聲力撐李玟。（微博截圖）

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