胸襲DJ SODA仲錫女神香肩！21歲涉案女子認「太高興忍不住…」

南韓性感女神DJ SODA在大阪舉辦的音樂節活動上遭襲擊揉胸，繼兩名胸襲男露臉道歉，到警局投案，警方也傳喚一名涉案的21歲女性到案說明，該名女性坦承胸襲、親肩膀。



【相關圖輯】DJ SODA亮相日本大阪遭多人胸襲 IG公開過程「狼群」極猖狂（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

據《MBS NEWS》報導，涉嫌對DJ SODA胸襲性騷擾的女生年紀約21歲，是住在茨城縣水戶市的上班族，警方透過現場監視器畫面，以及社群網路曝光的影像，認為該名女性涉案並傳喚到案說明。該女性向警方供稱：「我把手放在SODA的胸部。我越過柵欄去抱她，然後在她肩膀上親了一下。她來到在我面前，我太高興了就忍不住摸了她的身體。」

【圖輯】點圖放大看更多DJ Soda的IG性感靚相👇👇👇

+ 41

音樂節主辦方已於8月21日將涉案的2男1女提出刑事告訴，DJ SODA表示全權委託主辦單位處理後續事宜。目前涉案的3男1女皆以涉嫌觸犯「不同意猥褻」罪。

【相關圖輯】DJ Soda泰國潑水節濕身狂歡 下秒遭陌生男觸碰1位置疑借淋水博懵（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 2

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】