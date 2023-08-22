DJ SODA大阪遭胸襲　其中2名涉事男子公開道歉兼向警方自首

韓國性感女神DJ SODA早前在日本大阪的音樂活動上，遭到不明觀眾集體亂摸胸部，造成她留下嚴重陰影。8月21日其中兩名男子透過YouTube影片道歉，坦言當時借酒壯膽才犯下大錯。



因為DJ SODA公佈當時的影片和照片，幾名清楚入鏡的色狼都被肉搜，挨批是日本之恥。主辦單位「TryHard Japan」知道事態嚴重，發出聲明嚴正斥責色狼，並於8月21日向警方報案，要抓出亂摸藝人的兇手。

DJ SODA早前被當眾摸胸性騷擾，其中兩名涉事男子已向警方自首：（按圖了解）

其中的兩名當事人決定主動投案自首，也願意正式露臉向DJ SODA道歉。他們兩人一個才21歲，另一人則是大學生，自行聯絡日本FABIUS總裁「青汁王子」三崎優太，透過他的YouTube頻道謝罪道歉。他們本來都很喜歡DJ SODA，幾杯黃湯下肚後行為脫序，朋友也都從X等社交平台知道就是他們亂摸，如今後悔莫及。

在三崎優太陪同下，兩名男子到警察局自首。相隔兩天後三崎優太也得知他們在做完筆錄後就離開警局，接下來要面對警方調查，進一步的結果將由大阪警方向外界報告。

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