中國好聲音｜李榮浩冇扶李玟藏隱情？網民列3原因：可能有苦衷

李玟生前遭《中國好聲音》節目組侮辱、設計摔倒，在場其他導師沉默未發聲挨轟，後網友爆料其實當下梁靜茹有上前攙扶，甚至還疑似被阻止，而李克勤則是被曝光錄完影後在場外攙扶李玟的畫面，網友緩頰節目組連CoCo都欺負，李克勤和梁靜茹可能有不發聲的苦衷，但私下其實都有出手幫忙。



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而對於李榮浩似乎「無動於衷」，有網友猜測可能有苦衷：（一）因他資歷最淺，不敢發聲；（二）當時李玟摔倒後仍繼續表演，節目組未喊停的情況下，若直接衝上台反而會導致需要重錄，所以沒有立即反應；（三）有網友認為即便當下無法反應，作為同期導師把一切看在眼裡，事後也應該聲援李玟，但李榮浩事後並未表態，惹人揣測他可能擔心發聲會得罪藍台（浙江衛視）而被封殺，所以選擇噤聲。

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而網友對《中國好聲音》及製播方浙江衛視及怒火持續燒，後續不少大陸一線藝人包括金星、韓紅聲討《中國好聲音》要調查，資深前輩甄妮更是日日發聲為李玟爭取正義，浙江衛視於25日宣布「調查問題中」，節目暫停播出。

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