《中國好聲音》留言湧入粉絲支持　網民見「關鍵字」秒懂後續發展

已逝女歌手「Coco」李玟的悲痛音檔揭發陸綜《中國好聲音》黑料，日前該節目所屬電視台浙江衛視宣布節目停播，引起輿論熱議。微博有網友巧妙點出關鍵字，令人懷疑停播只是躲風頭。



一名網友在微博發文，他整理出浙江衛視在微博宣布停播《好聲音》之後，不少人在浙江衛視該篇貼文底下留言表態。

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但仔細觀察，有許多留言提到「浙江衛視終於表態了」、「停播是當下最優解」、「停播也是一種態度」、「態度很好了」、「足夠的擔當」、「整裝再出發」、「期待下一次再見」等語，引人聯想。

該網友把「關鍵字」圈出來後，不少網友秒懂這些「文字的藝術」，紛紛留言「你知道得太多了」、「從來不看的」、「真是笑死人了，浙江衛視真丟人」、「粉絲都很鐵啊」、「希望還給COCO姐一個公道」。不過也有粉絲緩頰表示「看了有十幾年了吧，不支持一棒子打死，支持整改」。

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