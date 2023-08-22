《好聲音》第一季就造假？前學員揭選冠軍內幕：就像李玟說的一樣

大陸音樂節目《中國好聲音》爆出爭議，因為李玟生前曾痛訴賽制不公、節目組羞辱人，引發外界對於節目的不滿。許多上過節目的學員也陸續出面爆出內幕，第一季學員張瑋琪便透露，其實冠軍是看利益關係選出，而不是看實力：「哪個最聽話，哪個就是冠軍。誰都可以得冠軍，誰的人氣高、誰簽約了公司，你就是冠軍，就這麼簡單。」



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張瑋琪在2012年參加《中國好聲音》第一季，當時隸屬於楊坤戰隊，曾經和擔任飛行嘉賓的李玟相處過，覺得對方真的是個很直爽的人，但可能也是因為這樣才遭到攻擊。他坦言，看到李玟去年錄影被欺負的影片之後：「我沒有什麼驚訝的，我覺得這就是他們（節目組）的作風。」只是以前大家都不敢說出來，現在他已經淡出演藝圈，不用擔心被威脅封殺，所以決定錄影片說點內幕。

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張瑋琪透露，網路上流傳《好聲音》初選分數可以用買的「轉1把椅子50萬」，但其實並非如此，至少前4季都沒有這種事：「那個時候真的是『唱得好』才是最重要的。」然而，如果想要在節目裡一直發展下去，那就真的必須有所交換：「Sorry，你跟他要簽合約，9年。」如果他同意條件，節目會幫忙安排PK對象；如果不同意，節目方也不會多加糾纏，但就不會讓學員走到最後，除非這個學員人氣真的很高、節目需要留下他，才另當別論。

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張瑋琪強調，其實自己還是很感謝《中國好聲音》：「我沒有抹黑它，我覺得它改變了我很多，算是改變我的人生，只是我覺得後面的節目做得越來越……假，真的越來越假。就像李玟姐說的一樣，她會覺得很不公平，因為她真的不太了解這個裡面的事情，所以她覺得『你們為什麼這樣』，但是我們知道。你沒有簽約，就不會讓你走到最後。」因為如果沒有簽約，即使學員走紅了，也是學員自己或其它簽約公司受益，對《好聲音》製作公司來說是賺不到錢的。

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張瑋琪建議大家，把《中國好聲音》當成一個消遣就好，不需要當真。他爆料，第一季每個學員在節目上都有故事，說自己是貨車司機、美甲老闆、公司出納：「其實呢？其實都不是。」大家都是早就已經在做音樂的人，或是在酒吧駐唱的歌手，但為了節目效果必須編故事：「利益關係吧。」參賽選手要走這一行其實也很不容易。

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