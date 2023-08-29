COLLAR街頭狂奔玩O Camp　Marf Ivy Gao搵途人合照做任務慘食檸檬

由Marf 邱彥筒、Gao沈貞巧、Day許軼、Candy王家晴、Winka陳泳伽、Ivy蘇雅琳及Sumling 李芯駖組成的香港女團COLLAR，其YouTube 頻道「COLLAR COLLECTS」昨日（28/8）上載最新一集！來到第四集，COLLAR全員已經從《全星暑假-全日制COLLAR學院》畢業後成為「大學生」，第一個任務就是進行OCAMP經典遊戲CITY HUNT，期間COLLAR落區走勻港九新界，但Marf、Gao 與Ivy竟在觀塘區慘食「檸檬」！



COLLAR趁暑假尾，大玩O camp經典遊戲CITY HUNT。（節目截圖）

今次CITY HUNT分成3隊，分別是Team A——Winka及芯駖所組成的「流Ka駖」、Team B——Candy及Day所組成的「Susan+Lewis （CREW）totally agree with you Candy Day B」，至於Team C則有Marf、Gao，由於拍攝當日適逢Ivy生日，Ivy獲自行選組待遇，讓她揀選隊伍加入，最後她加入了Team C並組成 「Ivy Mar Gao煩 」！她們出發前獲一張檢查點（Check-point）名單，在港九新界完成任務後，即可獲得相應的獎金。

Winka及芯駖所組成的「流Ka駖」（節目截圖）

炎炎夏日下，COLLAR全員各自用辦法前往目的地，當中「流Ka駖」同「Candy Day B」搭免費穿梭巴士加港鐵到目的地，而「Ivy Mar Gao煩 」則搭巴士，非常貼地！其中自稱「OCAMP之鬼」的芯駖行動力實在太強，攝製隊多次都跟不上速度，令芯駖直言：「CITY HUNT嘅重點就係唔好停！」

行動力超強的芯駖直言：「CITY HUNT嘅重點就係唔好停！」（節目截圖）

而最快到達第一個目的地觀塘的「Ivy Mar Gao煩 」，首個任務就要集合三位長髮男士一起合照，拍攝當刻正是午膳時間，三位成員放下偶像包袱在人來人往的觀塘區尋找長髮男，起初她們邀請長髮男合照時，連食2次「檸檬」，對方不願跟她們等待集齊三位長髮男，幸好她們並未氣餒，幾經辛苦下成功執行任務！

（左起）Gao、Marf、Ivy在觀塘街頭狂奔。（節目截圖）

Marf為求完成任務，當街求路人跟她們等齊其他長髮男合照。（節目截圖）

可惜她們慘食檸檬。（節目截圖）

「Candy Day B」則到將軍澳運動場，任務就是選一名隊員跑100米，最後Day自告奮勇先跑，但在炎熱的夏日Day能量值驟減，最後用25秒才跑完，狀甚惹笑！幸好接下來的任務是要Candy超越Day的成績，對於田徑隊出身的她當然無難度，17.52秒輕鬆達陣，成為獲得最多獎金的隊伍。

Day用25秒跑完100米。（節目截圖）