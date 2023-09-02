長相思｜楊紫8大金句講中女人心聲：我怕寂寞，尋不到長久的相依…

大陸古裝神話劇《長相思》由楊紫、張晚意主演，劇情講述了流落大荒的皓翎國王姬玖瑤（小夭）歷經百年顛沛之苦， 與瑲玹、塗山璟、相柳、阿念、赤水豐隆等人發展出愛恨糾葛，最終誕生出不少金句台詞，不止放在現代也完全適用，更說出了不少女網民的心聲！



一、除非在這世間上，有一個男人不管遇到任何原因，他都不會放棄我，無論面對任何選擇，我都是他的第一選擇，我才會跟他過一輩子，很難，比我打江山還難。

二、也許一個人的時間待得太久了，我就想找一個人陪伴我，可是我膽子太小，誰都不信，我怎麼可能會相信有男人不會拋棄我呢。

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三、我是很喜歡他的陪伴，可是我更知道，這世上誰也不能陪誰一輩子。我又怎麼可能把喜怒哀樂託付在一個男人身上。

四、擁有時不管再歡喜，都好似一邊歡喜，一邊內心有另外一個自己，不停地在提醒自己，一切終將失去。

五、我想你回頭就能看到我，我不想你覺得，離別是一個人的路。

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六、我怕寂寞，尋不到長久的相依，短暫的相伴也是好的。

七、與其怕日後後悔，不如現在就遠離，只要讓心變得又冷又硬，痛苦就會少一些。

八、可是我寧願選擇被生活炙烤，至少我的雙手仍然自由，可以設法自救。

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