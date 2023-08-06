長相思劇評｜楊紫檀健次組CP玩古裝虐戀　2缺點吸負評｜陸劇推薦

【長相思／劇評／陸劇推薦】過去的七月，古裝陸劇大製作播了不少，但比之去年，給人的感覺似乎差了一口氣。主打「一女四男」古代虐戀陸劇的《長相思》，隱約有小紅的趨勢。它的播出走勢如何？為何成為近期關注度最高陸劇？又究竟能否成為這個暑期檔的最大贏家？



影視獨舌本期新劇測評以《長相思》為樣本，從播出資料、輿情走向和文藝評論三個角度，鑒定它是否已經邁入「陸劇爆款俱樂部」。

《長相思》是由秦榛（總導演）、楊歡執導，楊紫、張晚意、鄧為、檀健次、代露娃、王弘毅等主演的古裝神話劇，7月24日在騰訊視頻播出。

《長相思》改編自桐華的同名小說，講述了流落大荒的皓翎王姬小夭（楊紫飾）歷經百年顛沛之苦，在清水鎮成為懸壺為生的玟小六，機緣之下與瑲玹（張晚意飾）、塗山璟（鄧為飾）、相柳（檀健次飾）、阿念（代露娃飾）、赤水豐隆（王弘毅飾）等人上演了一場關於親情、愛情、友情的糾葛故事。

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《長相思》資料分析

《長相思》播出不到一周，它在騰訊視頻站內熱度突破32000，成為騰訊視頻今年熱度最高、站內熱度最快破30000的劇集。從資料看，《長相思》已經進入騰訊視頻的爆款俱樂部。

從熱度曲線來看，《長相思》算得上開播即「紅」，開播第二天，熱度便從27794躍升至30758。根據雲合發佈的7月正片有效播放霸屏榜，《長相思》開播8天，播放量共5.2億。集均播放量約3250萬。上半年的爆款古偶《長月燼明》，播出當月內，集均播放量在3200萬左右。

由此可見，《長相思》有望達到甚至超越《長月燼明》的播出效果。在社交媒體上，《長相思》目前的抖音話題播放量為105.7億，已經與完結的《玉骨遙》基本持平。劇集微博話題熱搜共計3765條，主要圍繞主演的感情線和修羅場展開。

考慮到楊紫、張晚意、檀健次等主演的流量號召力，以及「雄競劇」在市場上的長久缺位，如若接下來一段時間沒有其他頭部古偶上線，《長相思》預計能持續制霸熱播榜至暑期結束。

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《長相思》觀眾回饋

暑期檔劇集總體乏力，《長相思》的出現，刷了一波存在感。以下是觀眾對這部劇的正面評價和負面回饋：

《長相思》看點與正面評價

1、劇集品質在同期古偶劇中相對較好，花心思搭建的清水鎮景美、劇情精彩。

2、「愛情不息，雄競不止。」《長相思》「一女vs三男」（男四赤水豐隆剛正式出場）的設置宛如愛情修羅場，各方勢力拉鋸有張力，讓「女主角究竟愛誰」這件事成為追劇懸念。三位男主角人設辨識度高，代表了女性觀眾的三種理想型，大批網民淪為「選擇困難症患者」。《星漢燦爛》、《請回答1988》、《步步驚心》等劇，都使用過類似設定，屢試不爽。

3、桐華塑造人物邏輯線上、描摹細緻，再加上演員加持，三對CP全部立住，三位元男主各有角色魅力。而青梅竹馬組、純愛組、瘋批組各有CP粉，不同喜好的觀眾都能找到好嗑點和虐點。檀健次飾演的相柳與女主角的愛情線，氛圍感和情緒尤其濃厚，BE色彩濃厚的相柳也是目前三個男主角色中的人氣TOP。

4、保留「大女主」愛情主體敘事，女主角呈現俏皮有趣，代入感強。演員、劇宣與觀眾有效互動，得到原著粉和樂子人的認可。

《長相思》負面評價

1、清水鎮篇章結束後，劇情陷入古偶套路，精彩程度下降。

2、特效一般，OST減分，權謀戲小兒科。

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《長相思》網民小作文

「仙戀大女主劇，合格！」作為仙戀大女主劇，《長相思》很合格。別管什麼天下紛爭、靈力修為、神妖人混居，就光看楊紫演的小夭和四位男主角的極致情感拉扯，就夠了。瑲玹、塗山璟、相柳、赤水豐隆這四個人，每一個都是男主人設。

瑲玹從小約定要與小夭相互守護，走的是青梅竹馬深情掛，同樣兼備武力值、權謀術和王族身份。兩人錯過三百年，相遇後又上演了見面不相識的虐心戲碼。即便瑲玹跟小夭之間有著表親血緣，也不妨礙觀眾嗑生嗑死。

塗山璟是忠狐系男友。出身巨富卻被親兄長算計，被小夭救身又救心，從此便忠心跟隨，不計條件地付出和陪伴。放在十年前，這種「我只懂對你好」的人設是「男二」標配。但在《長相思》裡，塗山璟卻是小夭的官配。看來這種穩穩的愛情，現在更普遍地被大家接受。

相柳妖族出身，「冷酷俊美」是他的外貌標籤，靈力高強的他擁有軍師、殺手和庶出公子等多重身份。他和小夭的對手戲裡，有著最多的浪漫名場面——什麼踏波無痕賞明月，什麼騎鷹翱翔萬里空，都是他這個妖王和小夭共曆的。

如果按照《蒼蘭訣》的戲碼，相柳就該是妥妥官配。但《長相思》裡，他只配當個“白月光”。赤水豐隆則是因為和親出場的男主角。小夭和他，一個是皓翎國的大王姬，一個是赤水氏族長，再加上和親的「契約婚姻」Buff加持，在《長風渡》裡這就是先婚後愛的開始。但《長相思》卻不，這小小的「和親」，只能算是小夭情感戲裡的支線任務。

每一個男主角都迷人，每一對CP都好嗑。楊紫演的女主角，從男裝的小六，到女裝的小夭，再到承擔起政治身份的大王姬，也每一個都算得上靈動。這些湊到一起，《長相思》就已經給夠觀眾追劇理由了。（文／鐵皮小鼓）



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《長相思》是個筐，裡面裝著瑪麗蘇、三生三世、人妖仙三界亂鬥、虐戀等已被市場驗證過的「成功」要素，而且主創在畫面上下了心思。這部劇涉及皓翎、西炎、辰榮三個國家，皓翎沿海，畫面色調佈滿青綠色；西炎居於西北，氣質莊肅沉穩，以黑色為主色調；辰榮位元處中原，陳設上層次較多。用建築色彩區分氏族風格，讓在古偶劇中臉盲的我有了參照。

感情線上是「1V4」的設定。女主小夭和男二塗山璟是官配，男主瑲玹曾與小夭是青梅竹馬，但為實現大一統，將她嫁給男四赤水豐隆聯姻。塗山璟和赤水豐隆是至交好友，於是雇男三相柳去搶親，而相柳也喜歡小夭，但因身份壁壘只能化身為“防風邶”陪在她身邊。

瑲玹要殺塗山璟，相柳為了小夭救了塗山璟，最後小夭和塗山璟隱居山林，縱享幸福生活。情感關係相當錯綜複雜，但沒有直面講他們緣何愛女主，還沒等那句「你很特別」說出口，就吹響了雄競開戰的號角。

這一次，楊紫的演技夠用。在清水鎮時，她飾演坊間中醫玟小六，她的臉上總是掛滿笑容。從臺詞的低音線處理到走路、吃飯的「糙漢子」動作，細節上塑造出了女扮男裝「六哥」的痞賴性格。

後半段，從預告片來看有不少哭戲、虐心戲，能看出她正在告別「長不大的演技」。（文／安然）



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