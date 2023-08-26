陸劇推薦｜網民嚴選暑期檔陸劇9位最佳男主角《安樂傳》龔俊排第5

每年只要到了暑期檔，陸劇圈總是會變得熱鬧非凡！不僅有老牌流量男星如肖戰的《玉骨遙》、成毅的《蓮花樓》、龔俊的《安樂傳》回歸螢幕，更有新生代演員如《長相思》中的張晚意、鄧為、檀健次，以及甜寵劇《偷偷藏不住》爆火出圈的陳哲遠更是在今年嶄露頭角！



近期，微博上的網民們熱議不斷，評選出他們心目中的2023暑期檔劇最佳男主角Top9，最讓人意外的是，陳哲遠竟然沒有入圍，那麼到底有哪幾位男演員成功入榜呢，一起來揭曉吧！

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網評2023暑期檔陸劇「最佳男主角」Top9.《我的人間煙火》楊洋

《我的人間煙火》是由楊洋、王楚然、王彥霖主演的的青春成長情感劇，故事講述一名消防站長宋焰（楊洋飾）和急診科醫生許沁（王楚然飾）分別十年之後重逢，因工作逐漸有了交集，多年的心結也漸漸被解開，兩人克服家庭阻力，最終重新走到一起，雖然這部劇的故事情節和人物設定不斷被網友吐槽，尤其楊洋的演技太油膩，角色設定也不佳，導致觀眾無法共情，但仍憑藉著超高討論度收穫到不少熱度。

網評2023暑期檔陸劇「最佳男主角」Top8.《長相思》張晚意

《長相思》是改編自桐華的同名小說，由楊紫、張晚意主演的古裝神話劇，故事講述一名流落大荒的皓翎國王姬玖瑤（小夭）（楊紫飾）歷經百年顛沛之苦，在清水鎮成為懸壺為生的玟小六，機緣之下與瑲玹（張晚意飾）、塗山璟（鄧為飾）、相柳（檀健次飾）等人上演了一場關於親情、愛情、友情的糾葛故事，《長相思》中的瑲玹角色起初雖被網友吐槽，但隨劇情深入，其角色複雜性逐漸展現。張晚意的精湛演技，特別是毒癮片段，獲得了觀眾的高度讚譽！

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網評2023暑期檔陸劇「最佳男主角」Top7.《長風渡》白敬亭

《長風渡》是根據墨書白的同名小說改編，由白敬亭、宋軼領銜主演，故事講述了自小受盡磨礪的徉州城布商之女柳玉茹（宋軼飾）與當地著名紈絝顧九思（白敬亭飾）陰差陽錯結為夫妻，性格迥異的兩人在錯位婚姻裡，從相互抵觸到相互扶持、相互治癒的暖心故事，白敬亭在《長風渡》中飾演的顧九思角色雖然是紈褲子弟，但其善良本性深得觀眾喜愛，儘管劇情改編受評，白敬亭與宋軼的精湛演技仍受到認可，高網播量也證明了白敬亭的受歡迎程度！

網評2023暑期檔陸劇「最佳男主角」Top6.《暮色心約》任嘉倫

《暮色心約》是改編自御井烹香《只因暮色難尋》，由任嘉倫、Angelababy主演的一部情感治癒電視劇，故事講述了一名編劇祁連山（任嘉倫飾）和心理諮詢師劉瑕（楊穎飾）機緣巧合下成為同租室友，二人從初見時的針鋒相對，到慢慢了解後相互吸引，最終攜手共渡難關、治癒傷痛，不僅迎來各自的事業高光時刻，也收穫了浪漫愛情的故事，《暮色心約》雖然網播量不佳，部分原因是女主楊穎的口碑以及劇組的宣傳不彰，但任嘉倫飾演的「祈連山」角色展現了他的穩定演技，儘管他以古裝劇見長，但在這部現偶劇中的表現仍受到部分網友的認可。

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網評2023暑期檔陸劇「最佳男主角」Top5.《安樂傳》龔俊

《安樂傳》改編自星零的小說《帝皇書》，由迪麗熱巴、龔俊、劉宇寧主演的古裝愛情劇，一心救下帝家孤女的太子韓燁（龔俊飾），遇上一個口口聲聲非他不嫁的嬌俏水匪任安樂（迪麗熱巴飾），但原身分其實是帝家孤女的太子韓燁，任安樂在死纏爛打的過程中，不斷展現出了過人的才智，韓燁漸漸開始產生好感時，任安樂的替身，假帝梓元也回到京城，奉旨參選太子妃，本就陰謀遍布的宮廷，讓兩人間多了許多虐心又感人的愛情故事，《安樂傳》雖然質感受評，但龔俊飾演的韓燁角色深受喜愛，他的角色設定獨特，既有溫潤外表又擁有策略智慧，收穫網友們票選出最佳男主的第五名！

網評2023暑期檔陸劇「最佳男主角」Top4.《長相思》鄧為

《長相思》中鄧為飾演的塗山璟角色深受喜愛，其「嬌夫」人設結合了權貴背景與對小夭的深情，使得角色極具吸引力。雖然鄧為過去的作品話題度不高，但《長相思》的成功使他迅速崛起，打敗多位知名演員。

網評2023暑期檔陸劇「最佳男主角」Top3.《長相思》檀健次

檀健次在《長相思》中飾演的相柳/防風邶角色深受觀眾喜愛，不僅成功地將這一角色從小說中帶到了螢幕上，更是展現出相柳的霸氣，以及防風邶的多情，尤其是檀健次的古裝扮一出場就驚艷了一票觀眾，就連演技也都一直在線，無論是高冷的相柳還是風流的防風邶，都詮釋得入木三分，也因此獲得了2023暑期檔劇最佳男主角第三名的肯定！

網評2023暑期檔陸劇「最佳男主角」Top2.《蓮花樓》成毅

《蓮花樓》是改編自藤萍的小說《吉祥紋蓮花樓》，由成毅、曾舜晞、肖順堯主演的古裝武俠懸疑劇，講述了聞名武林的四顧門門主李相夷在一次大戰後身受重傷，從此退隱江湖成為淡泊名利的郎中李蓮花（成毅飾），本不想涉足江湖的他就這樣捲入江湖，本已無心江湖事的李蓮花在以天下安危為己任的少年方多病（曾舜晞飾）的帶動下也重新燃起熱血豪情，《蓮花樓》中的李蓮花角色深度豐富，從武林盟主到選擇隱姓埋名，其複雜的心路歷程需要高超的演技來詮釋，成毅不僅成功捕捉到角色的內在情感，更展現出李蓮花經歷生死後的通透智慧，這樣的精湛表現更是收穫觀眾們的認可！

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網評2023暑期檔陸劇「最佳男主角」Top1.《玉骨遙》肖戰

《玉骨遙》是根據滄月小說《朱顏》改編，由肖戰、任敏主演的東方奇幻浪漫愛情劇，講述了孤高清冷的空桑皇太子時影（肖戰飾）及熱情仗義的赤族郡主朱顏（任敏飾）因一花之恩結下命劫夙緣，時影陪伴朱顏成長，兩人共同守護空桑王朝的故事，《玉骨遙》中肖戰飾演的時影，是一角色深度與情感交織的人物，從尊貴到孤獨，肖戰完美詮釋了角色的高冷與內在的溫柔。加上他的古裝造型仙氣十足，以及相較於《陳情令》更為成熟的演技，使他在2023暑期檔劇中獲得最佳男主角的冠軍！

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