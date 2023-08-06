姜濤演唱會｜44歲羅志祥獲激讚Fit過姜B　網民狠批：肥豬同小豬

姜濤的個人演唱會《KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》尾場，昨晚（5日）於亞洲博覽館舉行，他的偶像羅志祥（小豬）更擔任尾場嘉賓，兩人首次同台演出，一起跳唱《No Joke》、《夠了》等歌曲。姜濤介紹小豬出場前，用國語說：「接下來這一位嘉賓，他是我進這一行，我覺得比歌手還有更偉大的目標，他教會了我什麼叫做堅持比努力更可怕，所以現在我要向他證明，我堅持到了！」

兩位同台！（梁碧玲攝）

姜濤在台上稱自己實在很激動、很懷念，說自己進這一行，一直努力的原因，就是很希望有一天可以跟偶像小豬同台一起表演。而完騷後接受訪問時，姜濤就形容今次跟偶像同台，的確是成就解鎖、感覺夢幻，一次過實現開演唱會，以及和偶像表演的兩個夢想。姜濤又表示小豬叫他不要打邊爐，他說：「小豬頭先叫我唔好打邊爐，咁我就唔打邊爐，佢講咩我都聽。（佢叫你少吃一點啫。）咁又係喎，咁我去打邊爐啦。」

姜濤說小豬叫他吃少一點，就吃少一點。（梁碧玲攝）

今次姜濤與小豬夢幻聯動，亦惹來不少網民的討論。有連登網民就開post以「姜B重衰過4張幾既羅志祥」，大讚44歲的小豬狀態比24歲的姜濤更加Fit，完全看不出兩人足足有20年的年齡差。有網民表示：「小豬無論跳唱身型都贏姜B」、「小豬真係有料」、「肥豬同小豬」、「肥姜未到中年已發福」、「小豬型好多」、「小豬跳舞好睇好多」。網民留言可說是一面倒讚美小豬Fit過姜濤。有網民又指小豬叫姜濤不要打邊爐，是真心為他好。

小豬後悔當初淘汰了姜濤。（梁碧玲攝）