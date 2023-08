姜濤感謝3位前輩助演唱會　偶像羅志祥又叫食少啲：瘦一點就100分

姜濤的個人演唱會《KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》上周圓滿落幕,尾場更邀得偶像羅志祥(小豬)專誠從台灣來港做嘉賓,跳唱《No Joke》、《夠了》等歌曲,對姜濤來說儼如夢想成真。姜濤時肥時瘦的狀態經常惹人關注,當日在台上小豬就公開叫姜濤「少吃一點」,而姜濤凌晨撰文講演唱會感言時,小豬又再次叫他吃少一點。

小豬在台上叫姜濤少吃一點。(資料圖片/梁碧玲攝)

姜濤上周開完四場演唱會,偶像小豬擔任尾場嘉賓時,姜濤坦言從前一天開始就很焦慮很緊張,終於等到跟小豬同台的一刻!小豬卻笑稱:「我看你的IG動態更焦慮,他說『明天是最後一天,可以吃火鍋』,少吃一點比較好!」騷後訪問上,姜濤都說小豬叫他不吃,他就不吃,好聽偶像話。

姜濤在演唱會後訪問表示,小豬叫他不吃,他就不吃。

姜濤撰文回顧今次演唱會,先後感謝演唱會監製莊少榮、編開場舞步的梅卓燕(小梅老師)以及教唱歌的大康老師,以及各位台前幕後和嘉賓,姜濤虛心表示:「這畢竟是自己第一次做演唱會,我知道自己的能力和經驗都還很不足,希望大家多批評指教。我會繼續學習水的智慧,處眾人之所惡,善利萬物而不爭。」

姜濤發表演唱會長文,歡迎大家批評指教,知道自己仍有很多不足。(IG@keung_show)

小豬都有留言,雖然大會叫他可以9點多才到會場,但小豬5點多就到了,還睇姜濤換衫化妝,他騷後多次留言給姜濤,最新一則留言就說:「我看了整場演唱會 整體表演唱跳90分 如果再瘦一點就100了 注意 不要因為演唱會結束就大吃喔 努力瘦回最初的樣子 我都可以瘦回來了 你ㄧ定也可以的 加油弟弟 大家別罵我喔 我是爲我姜姜好☺️」大批姜糖留言感謝小豬鞭策,指他說一句好過其他人講十句。

小豬指自己叫姜濤不要大吃,是為了他好,又以自己減肥成功作例子勸勉。(資料圖片/梁碧玲攝)

其實小豬跟姜濤一樣是易肥體質,全盛時期體重高達250磅,小時候更曾因身形肥胖、皮膚黝黑被同學稱為「黑豬」,所以他的鼓勵絕對是以過來人身份分享,姜濤在演唱會上曾說過自己從小豬身上學會「堅持比努力更可怕」,相信他一定可以做到。