姜濤感謝3位前輩助演唱會　偶像羅志祥又叫食少啲：瘦一點就100分

姜濤的個人演唱會《KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》上周圓滿落幕，尾場更邀得偶像羅志祥（小豬）專誠從台灣來港做嘉賓，跳唱《No Joke》、《夠了》等歌曲，對姜濤來說儼如夢想成真。姜濤時肥時瘦的狀態經常惹人關注，當日在台上小豬就公開叫姜濤「少吃一點」，而姜濤凌晨撰文講演唱會感言時，小豬又再次叫他吃少一點。

小豬在台上叫姜濤少吃一點。（資料圖片/梁碧玲攝）

姜濤上周開完四場演唱會，偶像小豬擔任尾場嘉賓時，姜濤坦言從前一天開始就很焦慮很緊張，終於等到跟小豬同台的一刻！小豬卻笑稱：「我看你的IG動態更焦慮，他說『明天是最後一天，可以吃火鍋』，少吃一點比較好！」騷後訪問上，姜濤都說小豬叫他不吃，他就不吃，好聽偶像話。

姜濤在演唱會後訪問表示，小豬叫他不吃，他就不吃。

姜濤撰文回顧今次演唱會，先後感謝演唱會監製莊少榮、編開場舞步的梅卓燕（小梅老師）以及教唱歌的大康老師，以及各位台前幕後和嘉賓，姜濤虛心表示：「這畢竟是自己第一次做演唱會，我知道自己的能力和經驗都還很不足，希望大家多批評指教。我會繼續學習水的智慧，處眾人之所惡，善利萬物而不爭。」

姜濤發表演唱會長文，歡迎大家批評指教，知道自己仍有很多不足。（IG@keung_show）

小豬都有留言，雖然大會叫他可以9點多才到會場，但小豬5點多就到了，還睇姜濤換衫化妝，他騷後多次留言給姜濤，最新一則留言就說：「我看了整場演唱會 整體表演唱跳90分 如果再瘦一點就100了 注意 不要因為演唱會結束就大吃喔 努力瘦回最初的樣子 我都可以瘦回來了 你ㄧ定也可以的 加油弟弟 大家別罵我喔 我是爲我姜姜好☺️」大批姜糖留言感謝小豬鞭策，指他說一句好過其他人講十句。

小豬指自己叫姜濤不要大吃，是為了他好，又以自己減肥成功作例子勸勉。（資料圖片/梁碧玲攝）

其實小豬跟姜濤一樣是易肥體質，全盛時期體重高達250磅，小時候更曾因身形肥胖、皮膚黝黑被同學稱為「黑豬」，所以他的鼓勵絕對是以過來人身份分享，姜濤在演唱會上曾說過自己從小豬身上學會「堅持比努力更可怕」，相信他一定可以做到。