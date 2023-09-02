七時吉祥｜楊超越丁禹兮歷7次情劫談7種戀愛　劇情狂逆轉變燒腦劇

由楊超越和丁禹兮攜手主演的甜虐輕喜劇「七時吉祥」，劇情跌宕終迎來結局，高潮反轉不斷，網民看到尾端笑稱這部其實是「燒腦推理劇」。



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楊超越和丁禹兮在紅線糾纏的意外下，必須經歷七次情劫，化身七種不同的身份以不同的方式相愛，包含可愛的虎豬情緣、青梅竹馬的年下戀情、公主與將軍的愛情故事、貓妖王與虎妖、甚至還有男女互換身體的搞笑情節，兩人也從最初的彼此抗拒到最後不得不深陷其中。楊超越表示：「很開心能一次體驗七種不同的角色，每個角色都很值得被演繹。」正當觀眾以為這一切只是渡劫升仙等，沒想劇情發展突變，竟是因為三百年前初空下的一個決定，讓原本浪漫虐心的輪迴苦戀愛情劇，變成燒腦推理劇。網民紛紛留言「原來是初空想用無數次的BE情劫來換終生相守啊！」、「拜託不要是BE（悲劇）」、「誰家男女主可以一次談七種戀愛」、「根本是純愛戰士的天堂」、「無限流劇本殺」。

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網民瘋狂留言「捨不得收官」、「還想看更多」，也有觀眾淚嘆「每一世對彼此的付出與擔心，要哭掉幾大包衛生紙」。兩人也在社群上分享完結感受，丁禹兮感謝大家的陪伴，希望平行世界裡的多個初空都幸福快樂，楊超越也上傳了一段錄音感性告別角色。

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