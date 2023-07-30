封神第一部朝歌風雲｜62歲「紂王」半裸曬肌　同新版妲己鴛鴦戲水

62歲費翔近來在新片《封神第一部：朝歌風雲》飾演紂王，為此還脫衣大露胸肌，他一開始還拜託導演不要讓他脫，但是與願違。



費翔近來在大陸忙於宣傳新電影《封神第一部：朝歌風雲》，這次他飾演紂王，開拍前做了很久的健身、馬術、武術等訓練，在片中即使穿著衣服仍能看到他壯碩的胸肌，其中還有他脫衣的畫面，費翔就透露當時還跟導演說「拜託了，我年輕時候都沒有脫衣服，你讓我60歲的時候，開始脫衣服」，但導演還堅持他必須要脫，也因此在片中有著妲己（娜然飾演）對紂王撫胸共浴戲碼。

【圖輯】後生時超靚仔！點圖放大看更多費翔年輕時的舊相及62歲曬肌的畫面👇👇👇

+ 7

網友對此忍不住讚嘆「60歲身材還可以這麼好誰不愛」、「我媽偶像62歲有腹肌，我的偶像33歲在踩縫紉機」、「60歲的人身材比小鮮肉還好」、「初代愛豆費翔老師60歲脫衣有料；現役有些偶像30歲脫衣即脫粉」。

【圖輯】點圖放大看更多「新版妲己」娜然靚相👇👇👇

+ 10

延伸閱讀：

黑人陳建州改告刑事！焦糖哥哥分析利弊 推給大牙2建議

汪小菲問9歲女兒「你是哪裡人？」 聽到2字笑炸了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】