甄妮批《港姐》冇意義　爆曾被香港小姐介入家庭：她的結局也不好

甄妮近日頻頻在社交媒體發聲，炮轟《中國好聲音》，並誓言一定要為已故天后好友李玟（Coco）討回公道。她一向敢言，不只一次批評香港的綜藝節目，而近日除了踩《香港小姐競選2023》外，甄妮更開腔表示曾被一位港姐介入家庭，第三者身份惹來揣測。



敢言的甄妮，大爆婚姻曾遭港姐介入。（資料圖片）

甄妮早前曾點名批評香港某著名遊戲節目亂來，她謂：「藉著做節目效果為由，明目張膽動手動腳，言語輕挑無品，這算不算騷擾霸凌？」而近日她與網民在自己的社交平台聊天期間，批評不明白每年選《港姐》有何意義，甄妮說：「近期『香港小姐』熱的沸沸揚揚，真不知每年選來有什麼意義？發揚文化？行醫救世？選女友？媳婦？演戲？八卦效果？到底是那（哪）一齣。」

甄妮再於Facebook爆料。（甄妮FB圖片）

此外，甄妮更大爆自己曾遭香港小姐破壞家庭，寫下：「在我人生的歷程中，香港小姐曾是我家的小三，真是不勝唏噓！奈何她的結局也不好啊！深表同情！」有人回覆：「呢個『小三』我在她小區樓下撞見幾次，因為以前係亞仔校車站，真巧合。」

甄妮稱遭港姐介入婚姻。（甄妮FB圖片）

甄妮一生只有過一段婚姻，她77年與傅聲結婚，而83年傅聲就因拍攝電影《花心大少》與81年港姐亞軍錢慧儀傳緋聞，同年傅聲因車禍離世。

甄妮一生只有過一段婚姻，但老公傅聲卻於1983年因車禍英年早逝。

至於錢慧儀，則在95年嫁入豪門，與大生銀行後人馬清揚結婚並育有兩子一女，不過她去年發文暗示要結束27年婚姻，數月前更與馬清揚展開婚姻訴訟，兩夫妻對簿公堂。而馬清揚接受傳媒訪問時卻指兩人未離婚，稱自己每月畀18萬生活費錢慧儀，但對方態度有敵意，對金錢極苛索，更曾爆料指女方會家暴等。

錢慧儀是81年港姐亞軍。