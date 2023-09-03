微辣思男發文宣布完約向阿晶致歉：過去幾星期係人生最黑暗日子

微辣前經理人阿晶（Jane）7月底輕生離世，千字文遺言大爆料提到自己與微辣的恩怨，部分微辣成員因兩年前貼過喊喊濾鏡相，被指有份揶揄和集體欺凌阿晶，當中包括佩男、思男兩姊妹。思男在事後曾開直播否認欺凌，並被指引發更大公關災難，事隔個幾月，她昨日（2日）發文表示自己已跟微辣完約，剖白這段時間來的心情，形容過往幾星期或許是人生最黑暗日子，連走出街都怕被途人破口大罵，而此刻她最想講的就是對不起。



（左上起）六毫子、佩男、思男、卡特、阿丞、Jacky Lou都有份貼喊相，被指揶揄阿晶。

阿晶的長遺言中曾說：「那時候老闆哭著叫我留下來也是真的。你們覺得好笑好玩的story讓我承受了許多haters的攻擊，雖然只是網上的說話，但是卻令到我人生咁難行落去。或許有時你們只是覺得好玩就打一句說話出來，但你不知道有時有些說話是我是駱駝的最後一根稻草。」因此，有份貼過喊喊濾鏡相的微辣藝人都成為眾矢之的，但阿晶離世當晚，思男居然開直播，她否認欺凌說：「我同家姐都唔知佢因為呢個filter唔開心，佢無講過，我哋又唔知。」更表示：「我都唔知點解你哋話我厚面皮！」

思男開直播原意是否認欺凌，卻釀成更大的公關災難。（IG@sinam1001）

思男此舉可謂火上加油，令網民罵得更厲害，8月初其家姐佩男，以兩姊妹的名義撰過長文交代事件及再次否認欺凌，表示非常自責等等，而思男昨日（2日）亦撰長文剖白心情。她先說自己昨日已跟微辣完結4年合約，有開心亦不開心，雖然公司有很多同事會為大家製造歡樂，但思男謂：「但同樣地我也是真的很不喜歡公司的事和處理手法。所以不知道從何時開始，我選擇更專注在自己的發展上，他們需要我的時候我才出現。」

佩男上月以兩姊妹名義發文，表示對事件非常自責。（IG@sinam1001）

她表示此刻最想講的是「對不起」，並說：「當時面對對自己的種種指控，我太衝動了。沒有衡量事件的輕重，亦忽略了很多人嘅感受，由其係Jane同佢嘅屋企人，真係好對唔住，好對唔住🙏🏻」思男向支持自己的人、家人朋友道歉，稱曾嘗試站出來面對問題，但用錯了方法，唯有逃避。

思男配上這張相，撰文剖白個多月以來的心情，稱過去幾星期或許是她人生中最黑暗的日子，承認選擇了逃避。（IG@sinam1001）

思男直認過去幾星期是人生最黑暗日子，她寫道：「好像把所有世上最惡毒的說話都聽過了。我連上街也感到害怕，因為走在街上也不知會否惹來途人停步對自己破口大罵，一向樂天知命的我，在那段時間都快要崩潰了，就想躲在家把自己與外界隔絕起來，就這樣算了。」

思男全文。（IG@sinam1001）

最後她除了感謝鼓勵自己的人，也澄清自己出Post不是要重新贏得大家歡心和喜愛，純粹想報平安；至於離開微辣後的路，思男也沒有太大想法，稱：「未來的路是怎樣我是茫無頭緒的，能否繼續工作，會否有人再想看到自己，這也是我反覆問自己的問題。但我相信盡人事，聽天命，我一定會好好努力面對生活，不再要愛我支持我的人為我擔心。」不過網民仍然對她相當不滿，繼續留言大罵。