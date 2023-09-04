甄妮揭傅聲做武星月薪　爆邵氏常鼓勵借錢：還不了就自動延長合約

甄妮近來日日在Facebook出Post，日前她少有開腔談到亡夫傅聲，表示自己的家庭曾遭香港小姐介入，而今日（4日）她再度爆料，講到傅聲生前做爛好人，常借錢畀朋友，更自嘲：「人緣極好，樣樣好，就是老婆不好！」



甄妮今日出Post說：「若給別人留餘地，自己就無立足之地，我～深深體會到」而留言欄已變成甄妮與網友的聊天室，今日她就分享有關亡夫傅聲的故事，指原來他死後常找武術宗師劉家良師傅報夢，甄妮說：「幾年前巧遇翁靜晶，神秘拉我去一邊說，劉師傅常夢到聲仔來索取買車款，有嚇到喔！我大笑說，聲仔借出的錢不少，他心地善良耳朵軟，爛好人一個，即使武行手頭緊，他也毫不猶豫一一幫忙，人緣極好，樣樣好，就是老婆不好🤣🤣🤣🤣🤣。」

甄妮少有地在fb分享與傅聲有關的點滴。（網上圖片）

翁靜晶指，原來傅聲過世後常找劉家良師傅報夢。（資料圖片）

之後甄妮又再爆料，指邵氏月薪5萬，又謂：「再紅也是一個數，公司常鼓勵你可向公司借錢，還不了，合約就自動一直延續，沒完沒了也是一種技巧。高段。」以往曾有報道指，傅聲口袋只得$20，更質疑甄妮是否虐待老公，她就為自己平反說：「每月薪金支票全數交給老婆，自己每天只肯袋20元零用，但信用卡就是無限量的，沒人知道，因此就有老婆虐待說。」

甄妮曾被報道指她「虐待老公」，傅聲只得$20零用錢，她今日在fb透露內情。（VCG）

甄妮又自己抽自己水，疑似談到傅聲有外遇一事，她續說：「日夜拍戲，吃不定時，染上12指腸潰瘍血便。又是老婆的錯！醫生交代她不准他喝可樂不准喝酒不准抽煙，老婆就是忘了說，不准被女人纏上身🤣🤣🤣🤣真疏乎」，似乎那時候她受了不少冤屈！

甄妮在社交平台大爆傅聲常借錢畀人，又揭邵氏月薪及鼓勵員工借錢等等秘聞。（fb@甄妮）

此外，她亦繼續發表有關對《中國好聲音》的言論，指自己會繼續留意副導演柳驪的去向，她提到：「一直以來，那節目播與不播與我何干！那姓柳的去向才是我所關心的，她應該𪊓幸有我在唸她😏」