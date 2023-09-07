近年最好看陸劇推薦哪1部？網民點名2套神劇　甄嬛傳封古裝天花版

近期強檔陸劇連發，趙露思、陳哲遠主演的《偷偷藏不住》早前登上Netflix熱門排行榜，在台灣掀起追劇潮，楊紫主演的《長相思》橫掃中國收視榜，被封為「現象級爆款劇」，此劇也已經在Netflix上架。有網友在DCARD發起討論，她近期和朋友聊到心目中的「陸劇天花板」，若要在近年上百部陸劇中挑選一部「最頂陸劇」會是哪部？原PO分享自己的答案以後，許多網友也紛紛留言寫下自己心中的名單。



一名女網友在DCARD發文，詢問大家心中的「陸劇天花板」是哪一部，她表示自己的最愛是《微微一笑很傾城》，此劇在2016年播出，由楊洋、鄭爽主演，原PO表示「至今看了這麼多陸劇，還是沒有人能超越這部在我心目中的地位，而且這部的楊洋真的好看到會永遠刻在我腦子裡」，底下許多網友也附和原PO「微微也是我的最愛！每年夏天都一定要重看一遍，中學看時對大學生活充滿泡泡，結果看著看著大學要畢業了」、「微微一笑很傾城已刷N遍！這部真的是我目前為止重刷最多遍的劇」、「我也是每年都要看一次微微，真的很喜歡這種雙商都在線，完全沒有無謂的誤會與爭吵的劇情」。

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此外，還有一部古裝劇讓網友一面倒推薦，就是經典宮鬥劇《後宮甄嬛傳》，播出至今已經12年，仍持續有討論度，甚至過年期間在YouTube上的劇集直播，竟同時有3萬人在線觀看，許多鐵粉甚至能直接背出台詞，可見其超高人氣。不少網友表示自己已經N刷，「甄嬛傳永遠斷層TOP，我甚至睡前聽他助眠」、「甄嬛傳啊，十幾年來，現在還一堆大神搶著分析」、「甄嬛的服裝真極致搭配演技」、「甄嬛傳真的一生推」、「我還以為只有我會這樣聽甄嬛助眠！！有同好真好」。

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DCARD網友推薦「現代陸劇」片單

在現代劇的部分，《以家人之名》、《當我飛奔向你》、《你是我的榮耀》、《去有風的地方》、《你是我的城池營壘》、《點燃我溫暖你》、《杉杉來了》等劇也受到許多網友喜愛，「現代：以家人之名，家家都有本難念的經」、「校園劇天花板：當我飛奔向你」、「最近入坑小飛奔，真的校園感拉滿，給人滿滿的代入感啊」、「現代劇天花板：去有風的地方，看完這部直接變我最愛的現代劇，每一個角色都很討喜」、「點燃真的天花板…但台灣好像討論度不高」、「杉杉來了！ 超喜歡這部霸道總裁傻白甜，重點是沒有討人厭的婆婆公公，超爽」。

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DCARD網友推薦「古裝陸劇」片單

古裝劇、仙俠劇的部分，除了《後宮甄嬛傳》以外，《周生如故》、《蒼蘭訣》、《瑯琊榜》、《陳情令》、《東宮》、《如懿傳》也累積許多鐵粉支持，「be劇天花板：周生如故」、「《周生如故》看這部心頭上感覺壓了10顆防波堤」、「蒼蘭訣我大概看了10幾次」、「蒼藍訣真的是我活到現在唯一看完過的仙俠劇」、「瑯琊榜真的刷過太多遍」、「我也只愛陳情令，重刷N遍了」、「東宮是我的古偶天花板，演技、顏值、攝影、CP感都是天花板」、「《如懿傳》超愛，看幾次結局都默默掉淚」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：近年最好看的陸劇推薦哪一部？DCARD網友點名2神劇，「N刷看不膩」被封現代、古裝劇天花板】