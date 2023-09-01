4套暑期檔陸劇Netflix搶收視：楊紫《長相思》、肖戰《玉骨遙》…

大陸暑期檔電視劇輪番播出，從趙露思《偷偷藏不住》、楊洋《我的人間煙火》到成毅《蓮花樓》，以及楊紫《長相思》等劇都接連引發討論。暑期陸劇緊接著輪番在Netflix上架，收視戰打到海外，台媒《ETtoday星光雲》整理以下4部暑期陸劇，其收視熱度是否延燒到海外，格外受到矚目。



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偷偷藏不住／趙露思、陳哲遠

趙露思搭檔陳哲遠的現代偶像劇《偷偷藏不住》，於6月29日在Netflix全球190國家地區上線，是少見全球上線的陸劇。該劇改編自晉江總排行第一的人氣小說，描述高中生桑稚偷偷暗戀哥哥的好友段嘉許，成年後兩人相互鍾情的愛情故事。該劇由台灣導演李青蓉執導，大陸播出時遭批評引誘未成年引發爭議，但作為甜寵劇在海外吸粉無數，上線後在23個國家地區都闖進熱門前10名，最高紀錄是單日全球榜第13名，是2023暑期陸劇在海外收視最強勁的作品。

玉骨遙／肖戰、任敏

肖戰在大陸有「斷層頂流」的封號。他主演奇幻劇《玉骨遙》，搭檔小7歲新人女星任敏，兩人戲裡是師徒，又陷入命劫虐戀，最後為守護王朝而奮力一戰。該劇在大陸播出期間，收視熱度奪冠，在Netflix全球上架後，在印尼、菲律賓、新加坡、南韓、越南等地都曾擠進前10名，尚未登上台灣、香港熱門榜。

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當我飛奔向你／周翊然、張淼怡

《當我飛奔向你》改編自晉江人氣作家竹已的小說《她病得不輕》，描述高中生「蘇在在」對同校校草「張陸讓」一見鍾情，以活潑直率的態度悄悄融化對方的心防，一起考上理想大學後展開熱戀，最後攜手共度一生。該劇由貓的樹執導，屬於小成本製作的分帳劇，靠網友口碑帶動追劇熱度，被視為暑期黑馬，劇中演員人氣翻漲。該劇最終從平台獲得分帳票房6080萬人民幣，如今在Netflix上線，在台灣、香港、馬來西亞、菲律賓、新加坡等地都登上熱門前10。

長相思／楊紫、張晚意

楊紫主演的《長相思》改編自桐華同名小說，桐華因創作小說《步步驚心》聞名亞洲，許多著作皆翻拍成劇，但是收視成績與評價不一。《長相思》分2季播出，故事描述女主角小夭原是一國王姬，卻流落民間數百年，與4個男人有不同的感情糾葛。楊紫擔任真人劇集女主角，搭檔新竄起的男演員包括張晚意、鄧為、王弘毅，以及因《犯罪圖鑑》走紅的檀健次，播出後橫掃平台收視第一，被認證是暑期檔現象級爆劇，她扛劇實績再添一筆，劇中許多新面孔演員人氣隨之翻漲。劇集已於8月29號在Netflix上架，劇王魅力到海外是否持續發威，也備受關注。

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