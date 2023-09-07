姜濤訪台獲當地姜糖接機　IG提「六小福」急Call呢5個圈中好友

姜濤現身台灣！現年24歲的他為香港男子組合MIRROR成員，近年來更開始進軍影視界。2018年他曾參加香港主辦的偶像選秀節目「Good Night Show全民造星」成為冠軍且人氣直線上升，而昨（6日）早上9點他現身香港機場，準備赴台宣傳新作品《我的天堂城市》，不僅吸引大批粉絲前往送機，台灣也有粉絲守候在機場迎接他的到來。姜濤同時也在IG曝光最近動態，大批粉絲湧入留言「工作順利」、「盡情享受台灣之旅」、「玩得開心」。



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姜濤昨（6日）在IG寫下「Hello Taiwan～六小福們在哪裡」，並Hashtag「我的天堂城市」及「Taiwan」。當中提到的「六小福」就是姜濤曾在2020年赴台參與拍攝的台灣校園電視劇《超感應學園》，同劇演員包括蔡凡熙、劉奕兒、林思廷、洪群鈞和百白主演，六人在劇中組成的「六小福」。此文一出，釣出六小幅的成員們留言，劉奕兒回應「我在西門工作～想你，西多士」、蔡凡熙回應「我在你心裡」、洪群鈞表示「我在哪裡」，顯見六小福們的好交情。

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這次他赴台宣傳新電影《我的天堂城市》，由俞聖儀導演指導及編劇，同劇演員包括宋芸樺、姚淳耀、魏蔓及李嘉文主演，劇情主要以「移民問題」為焦點且是三組紐約人相互交織的故事。姜濤在其中飾演「到美國紐約留學尋夢的Jack，鍾情於popping舞風。」他更在去（2022年）親自到美國紐約拍攝此電影，劇中呈現出的角色與戲劇表現令人期待，電影也將在9月15日全台正式上映。粉絲見姜濤去台灣相當興奮，紛紛湧入留言「好好跟他們一起玩吧！」、「在你身邊」、「工作順利，玩得開心！」、「六小福又可以相聚了」、「盡情享受台灣之旅」、「在心中」、「平安就好了」。

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