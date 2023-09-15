郭書瑤沖繩旅遊解放好身材　網民盼女神再出寫真：風景也沒有妳美

郭書瑤近來穿搭大解放，E奶好身材不藏了。近日到沖繩旅遊，穿搭更大方，之前與皮卡丘看板合照一歪身就「彈出」雪乳，凌晨她再度分享在當地民宿中拍攝的美照，身穿細肩帶上衣，躺在日式榻榻米上性感「倒奶」，網友狂讚：「再美的風景也沒有妳美啊！」、「順勢就拍攝、出版一本寫真書吧。」



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郭書瑤透露，一進民宿就覺得有種似曾相似的感覺，「結果發現是幾年前朋友結婚新娘住這所以曾經來過⋯這趟是經紀人訂在這，還納悶著什麼樣的民宿讓身邊的人這麼巧都來住，早上醒來看到眼前的海景就明白了，而且房間裡的採光，隨意拍都自然好看，真的太喜歡這裡。」許多網友敲碗她日後也可以在那裡結婚。另外，14號公布台灣金鐘獎入圍名單，郭書瑤也以節目《哈囉！毛小孩》入圍益智及實境節目主持人獎。

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