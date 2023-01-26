郭書瑤MV上床跳舞似「騎馬仔」上馬落馬力度強勁　色慾背後藏隱喻

郭書瑤（瑤瑤）暌違3年推出最新單曲〈膚淺〉，近日音樂錄影帶上線，她在MV中與《大嘻哈時代2》新銳歌手陳信維（CuzyBoii）首度合作，碰撞出的音樂火花，也從歌曲延伸到音樂錄影帶，兩人在MV中耳鬢廝磨還有火辣的閨房雙人舞，瑤瑤身穿膚色、腰際全開的「滿膚寶」裝，任由陳信維將手擺放在她腹間的「絕對領域」，令粉絲看得臉紅心跳。



郭書瑤和陳信維身高相差30厘米，但跳起舞來很合拍，瑤瑤讚陳信維很紳士：「雙人舞身高部分很難克服，因為我們身高差了30厘米⋯很多動作他都要配合我『蹲低』。」

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郭書瑤還在MV中有「騎乘位」的舞蹈橋段，「上馬」和「下馬」的力道和頓點之漂亮，專業表現令人讚嘆不已！被問和男主角會不會彼此尷尬，瑤瑤表示和陳信維本來就是很能聊天朋友：「所以不會尷尬，還一起在老師建議下，看了漫畫《義大利愛經》找靈感。」其次在樓梯間、臥房等空間都有火辣雙人舞，瑤瑤表示很放心哈妹老師和木炭老師的安排：「為了床的舞蹈動作，我們跟老師都第一次為了練舞而『開房間』！」

陳信維覺得自己很幸運，和瑤瑤第一次合作就有這麼完美的作品，希望大家能多給予鼓勵和肯定！郭書瑤則分享〈膚淺〉MV想表達：「男女可以在有愛的關係中對等，坦白地互相交流。」

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值得一提的是，MV尾聲有個「甩髮一字馬」鏡頭，她一甩長髮，開腿驚天一劈，對此她僅表示：「就是很喜歡跳舞，所以可以一直維持做這件事到現在，即便跳不好，但還是很喜歡。」瑤瑤也想鼓勵大家：「即便做不好的事，只要喜歡還是可以不懈怠練習，而且只要持續總會比上一次更好！」

除夕夜郭書瑤在台視2023《紅白藝能大賞》首唱新曲〈膚淺〉也將正式曝光，她與陳信維帶8名舞者唱跳登場，她苦笑說：「因為很久沒有上大舞台，當天太緊張到無法享受表演，隔天還瘦一公斤，沒想到緊張會讓人變瘦！」被問到會包給媽媽幾位數紅包，瑤瑤說媽媽向來都不收，不要她再包紅包，理由是平時生活費都是瑤瑤負責，「但還是會意思包66666（台幣）吉數，直接放在媽媽枕頭下。」提到過年去了哪裡，她開心說：「終於放大假，全家要黏在一起在家耍廢！」

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