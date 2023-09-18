喜多川性侵案受害者+1 男偶像曾以學業為由退團 忍17年揭苦衷
撰文：聯合新聞網
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隨著尊尼事務所承認創辦人喜多川強尼性侵等黑歷史，越來越多受害人浮出水面。前Kis-My-Ft2成員飯田恭平的資料悄悄出現在「尊尼性侵問題當事人協會」官網上，代表他當年離開團體，原因並不單純。
2005年7月成軍的Kis-My-Ft2成員包括北山宏光、飯田恭平、千賀健永、宮田俊哉、横尾渉、藤之谷太輔、玉森裕太、二階堂高嗣，剛起步就擁有大批粉絲支持，事業起飛之際，飯田恭平卻在2006年選擇退出，理由是想專心唸書。
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如今他加入受害者協會，在官網上披露自己的心情：「我在媒體上看到大家勇敢發聲的樣子，再也壓抑不住自己的情緒。有些人明明知道卻裝作沒注意到，結果造成別人因此受害。希望有同樣遭遇、煩惱和痛苦的人能透過我的行動，得到邁出第一步的契機。」
由於飯田是目前受害者中，少數曾經正式出道成為藝人的人，日媒立刻群起聯絡受害者協會，想探聽更多消息。但目前協會方面認為還不適合受訪，等日後準備妥當再另做說明。
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