喜多川性侵案受害者+1　男偶像曾以學業為由退團　忍17年揭苦衷

隨著尊尼事務所承認創辦人喜多川強尼性侵等黑歷史，越來越多受害人浮出水面。前Kis-My-Ft2成員飯田恭平的資料悄悄出現在「尊尼性侵問題當事人協會」官網上，代表他當年離開團體，原因並不單純。



2005年7月成軍的Kis-My-Ft2成員包括北山宏光、飯田恭平、千賀健永、宮田俊哉、横尾渉、藤之谷太輔、玉森裕太、二階堂高嗣，剛起步就擁有大批粉絲支持，事業起飛之際，飯田恭平卻在2006年選擇退出，理由是想專心唸書。

【相關圖輯】前Johnny's石丸志門控訴被性侵50次：喜多川「屁股塗乳液」逼肛交（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 23

如今他加入受害者協會，在官網上披露自己的心情：「我在媒體上看到大家勇敢發聲的樣子，再也壓抑不住自己的情緒。有些人明明知道卻裝作沒注意到，結果造成別人因此受害。希望有同樣遭遇、煩惱和痛苦的人能透過我的行動，得到邁出第一步的契機。」

由於飯田是目前受害者中，少數曾經正式出道成為藝人的人，日媒立刻群起聯絡受害者協會，想探聽更多消息。但目前協會方面認為還不適合受訪，等日後準備妥當再另做說明。

【相關圖輯】Johnny's新社長用電動按摩器刺激成員私密部位 起初堅決否認後稱不記得（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

延伸閱讀：

「國民奶奶」唐琪罹帕金森 為陳鴻親手做最後一個蛋糕

愛莉莎莎驚爆「年薪破1000萬」 哭認：稅繳超爆多！

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】