木村拓哉IG引用喜多川名言　被網民質疑「表態支持」急刪文止血

木村拓哉日前發文，不但引用尊尼事務所（Johnny's事務所／傑尼斯事務所）創辦人Johnny喜多川名言，更是曬出敬禮照，被質疑是表態支持，遭到網民炮轟，而隨後他也將該文章刪除。



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木村拓哉7號罕發文，曬出1張對著鏡頭敬禮的照片，並寫下「show must go on（表演必須繼續下去）」，而此話也是Johnny喜多川生前愛說的名言；雖然他的IG沒有開啟留言功能，但日本網民仍各大網站留言批評：「真是不會閱讀空氣（搞不清楚狀況）」、「讓人感覺很不舒服」，更有人質疑他是表態支持。

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而該篇貼文在9號被發現已經消失，不少業界人士推測，木村拓哉缺少考慮受害者的心情，在意識到問題後決定刪文；而木村拓哉也持續更新，提及颱風過境提醒小心防災，也再發文寫下：「颱風過後，天空變得晴朗，我深呼吸，注意姿勢走了7000步。」並曬出自己走路的照片。

事實上，尊尼事務所事務所7日召開記者會，承認已故創辦人Johnny喜多川性侵，現任社長藤島茱莉景子辭去社長職務，並由「少年隊」成員東山紀之接任，亦在記者會上道歉，隨後就出現4大企業宣布不再聘用旗下藝人；而據日媒報導，私下更是有15家公司正在研討是否繼續合作。

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