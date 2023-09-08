喜多川風暴｜日本多家電視台捱轟後回應　NHK道歉：未履行好職責

日本尊尼事務所（Johnny's事務所，又稱傑尼斯事務所、J家）已故創辦人Johnny喜多川被揭生前性侵多名旗下藝人，除了公司名譽受損，多家傳媒也遭指摘過去多年對事件「沉默」，日本多家電視台9月7日發聲明回應，其中日本放送協會（NHK）道歉，表示未履行好傳媒職責。



在尊尼事務所社長藤島茱莉景子7日召開記者會承認喜多川的性侵事件，就此公開道歉及宣布下台後，日本多家電視台也發聲明回應。

日本放送協會透過聲明指，過去有周刊雜誌屢次報道圍繞喜多川的性侵爭議，東京高等法院也在2004年一場官司認定性侵事實，但NHK當時對此問題的認識不夠，也沒有深入採訪，自省沒有充份履行好傳媒職責，NHK稱將以堅定求真、務實的立場做好採訪和節目製作的工作，採取更徹底的措施，確保廣播業更普遍地尊重人權。

朝日電視台指，傳媒的態度在這次事件中備受質疑，朝日電視台會認真聽取受害者的聲音、聽眾的意見和建議，並在今後節目與活動中反映出來。

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日本電視台（日本テレビ）則指，沉重地接受喜多川事件調查小組報告書內指責「大眾傳媒沒有正面應對問題」一事。

據日本《每日新聞》指，TBS電視台、富士電視台、東京電視台也有發聲明，內容為繼續密切關注事件，以防止再次發生類似情況，並採取補救措施。

這次事件也引來企業注意，兩間日企東京海上日動火災保險公司及日本航空表示暫時停用Johnny’s旗下藝人代言。

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