五月天阿信「邊吸氧邊唱歌」坦承早就患病：自己還是很過意不去…
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
五月天日前在大陸西安舉行「好好好想見到你」世界巡演，期間主唱阿信戴著氧氣袋上台，邊吸邊唱的模樣震驚各界，隔天第2場雖在台上報平安，但身體狀況依舊令人擔憂。昨晚他們剛完成南京站3場演出，阿信今天凌晨發文坦言自上月底就生病了，向大家道歉：「沒有照顧好自己，沒有給大家最美好的演出，自己還是很過意不去的。」
阿信說上月底完成泉州站3場演出後就生了一場小病，接著完成澳門演出、回到台北工作9天，馬不停蹄地飛往西安進行巡演，他說：「西安昏昏沈沈，卻也笑笑鬧鬧帶著期待與感動，唱完了3晚。南京，身體完全康復了噢！但聲音比西安難控制，偶爾就會變得特別沙啞，然後又變回來。」感到相當無奈。
【相關圖輯】點圖放大重溫阿信當日「邊吸氧邊唱歌」的畫面👇👇👇
+28
他提到分享這些不是要讓大家擔心，而是要誠摯的道歉，因為沒有獻上最完美的演出，「謝謝大家的包容與愛，讓我依然享受了這10場，峰迴路轉而真情放肆的演出，謝謝你們。」
阿信甚至有感而發稱人生就是一場遊戲，隨時會闖進意外的關卡，但自己每次登台都會拿出最棒的表現：「請大家也務必照顧自己，認真工作學習，也要適度放鬆休息，接下來的我，還會變得更厲害噢！」
【相關圖輯】五月天演唱會｜陸男掌心寫字無聲求婚惹爭議 五大原因被網民罵翻（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+5
五月天武漢演唱會黃牛帶人拆圍欄硬闖 對保安噴辣椒水場面混亂東張西望丨向「朋友」買五月天演唱會飛被騙80萬 黃牛黨都上當？五月天北京演唱會邀「大陸頂流歌手」做嘉賓網民卻震怒 瑪莎回應極端高溫｜廣州最高氣溫達38.5℃ 上海迎百年來「最熱五月天」五月天演唱會｜陸男掌心寫字無聲求婚惹爭議 五大原因被網民罵翻五月天北京演唱會一票難求 搶唔到飛做義工入場竟被安排食呢啲
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】