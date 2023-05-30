五月天演唱會｜陸男掌心寫字無聲求婚惹爭議　五大原因被網民罵翻

【五月天演唱會】五月天七度站上大陸北京鳥巢開唱，有情侶粉絲一起去看演唱會，並上演一場「無聲的求婚」，讓網友直呼：好浪漫！



有粉絲曬出演唱會現場的求婚照，表示「不想打擾周圍的人，但也想給自己留下點紀念，於是兩人默契地拿起筆為彼此寫在手心，面向舞台拍了這張照片，然後繼續蹦迪。」照片中兩人手掌心分別寫著「Marry Me？（嫁給我）」、「Yes（我願意）」。

【圖輯】點圖放大了解情侶粉絲於演唱會上演「無聲求婚」被罵翻的五大原因👇👇👇

+ 5

陸網今熱論「演唱會求婚」，有網友覺得很浪漫，有人覺得蹭演唱會螢光棒「花小錢辦大事」，還有人覺得被求婚的會很尷尬，感覺被道德綁架，還有人覺得歌迷去演唱會是去看偶像而不是看別人求婚，影響他人看演唱會，而「掌心求婚」照隨著議題熱論而在網上瘋傳，不少人直呼「浪漫又不打擾他人」，但也有人認為連開口說「你願意嫁給我嗎」都沒有，覺得很沒誠意。

【同場加映】蔡依林演唱會遭網紅Yumi.k曬出一位置「成功騎劫」網民：唔知望邊好（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 21

延伸閱讀：

第三胎「又是男孩」！「大學生」女星當場崩潰癱軟痛哭

獨家專訪／李坤城兒驚曝「我爸跟林靖恩根本沒戀愛」！怒控：她就是巨嬰

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】