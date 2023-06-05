五月天北京演唱會邀「大陸頂流歌手」做嘉賓網民卻震怒　瑪莎回應

五月天上周六（3號）在北京鳥巢舉辦「諾亞方舟10週年進化復刻限定版」演唱會最終場，特別邀來大陸頂流歌手華晨宇助陣，但早在演唱會前夕消息就搶曝光，大陸五迷疑似不滿華晨宇粉絲喧賓奪主，連日在微博發文抵制，甚至在低音結他手瑪莎的微博發洩情緒，對此瑪莎也回應了。



在最終場鳥巢演唱會裡，大陸五迷場內場外都動作頻頻，場外五迷為了攻擊華晨宇，竟重提他和女星張碧晨未婚生子一事，不斷高喊「張碧晨」、「張碧晨」；場內除有粉絲在華晨宇獨唱時滑手機喧嘩外，更大吹哨子干擾示威，卻也影響了其他五迷欣賞演唱會的品質。

【圖輯】點圖放大看更多華晨宇照片👇👇👇

+ 14

事後有粉絲在瑪莎微博留言：「希望你們多在意粉絲的感受吧，粉絲看演唱會是去看喜歡的人，不是花錢去看討厭的人。」更要五月天尊重粉絲的感情，瑪莎親上火線回覆「我會尊重你的好惡，但我也會堅持我的喜歡」，高EQ發言備受好評。

【相關圖輯】五月天演唱會｜陸男掌心寫字無聲求婚惹爭議 五大原因被網民罵翻（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

五月天主唱阿信也在微博感謝華晨宇助陣，演唱會上他也提到其實在2019年就想和華晨宇合作，可惜沒有適當機會，直到近期才如願。華晨宇表示從小聽著五月天的歌曲長大，「是我成長過程中很重要的部分。」阿信也誇華晨宇非常有禮貌，一到場就一一向五月天成員們打招呼。

【相關圖輯】五月天線上演唱會｜遲來的「五月之約」 重溫20個直播精彩鏡頭（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

延伸閱讀：

日女搭華航「暴怒咆哮」 不滿空服員沒講日文

【本文獲「TVBS」授權轉載。】