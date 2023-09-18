林襄26歲慶生照同閨密撞樣 竟是同父異母姊妹 網民：越睇越似樣
撰文：聯合新聞網
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台灣啦啦隊女神林襄日前迎來26歲生日，網紅好友「棠娜」也前來替她慶生，不過有眼利網友發現她們五官、氣質都十分相似，且都有酒窩，讓網友猜測兩人是否有血緣關係，對此棠娜也在個人IG公開真實關係，就連生父身分也跟著曝光。
啦啦隊女神林襄在15號與好友開心慶生，她也將慶生照分享到個人IG，其中一張她與網紅好友棠娜的合照引起網友熱議，穿著、妝髮、五官相似的她們令網友好奇她們是否有血緣關係。
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對此棠娜則在個人IG回應：「大家好奇我們是不是同一個工廠出來的的嗎？其實不瞞大家說，我們有個同父異母的爸爸，而那個爸爸是我們的美圖秀秀。」幽默回應是因為用同個修圖軟體才這麼像，網友也紛紛回應：「真的越看越像」、「兩個林襄」、「閨蜜朋友們顏值都好高」，林襄本人也回應棠娜：「你比較漂亮，皮膚又白又好」。
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