台灣啦啦隊女神33歲了？峮峮6個護膚Keep fit秘訣　起床必飲1杯水

長相甜美可愛，IG粉絲追蹤高達94.8萬，人氣紅到日本的中信兄弟象啦啦隊女神峮峮，不僅有讓人羨慕的好身材，經常在球場上風吹日曬雨淋，膚況依舊維持很好，生圖直拍也看不到瑕疵。



近期受邀擔任護膚品品牌大使，要來和妞妞們分享自己平常的臉部保養及身材維持方法，趕快往下看！

峮峮真的看不出來33歲了。狀態太童顏了吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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啦啦隊女神峮峮6大保養秘訣

1. 一定要認真清潔

峮峮坦言以前對洗臉不是那麼講究，但自從工作變得比較密集，需要到每天上妝，才發現粉刺變很明顯，原來是平常沒有徹底清潔的關係。現在的她最在意的保養第一步驟就是清潔，她分享啦啦隊的彩排通常都在白天，和隊友們幾乎都是素顏的狀態，有時候正中午在草地上彩排真的很熱，每次結束後就會和隊友一起相揪去洗臉，自己最近愛上dermalogica 的「微型美白酵素粉末」，很特別的粉狀質地，可以依照自己的喜好加水調整濃度，有時候工作比較密集需要上妝的那幾天，也會在卸妝後再使用微型美白酵素粉末，很喜歡使用完皮膚很乾淨的感覺，如果是要出景的話，也絕對必帶這個！

2. 步驟盡量簡化

本身肌膚偏乾且滿容易敏感，峮峮分享平常的保養工作其實偏簡單，不太會有繁雜的保養步驟，日常保養會使用化妝水、精華液，還會搭配美容油，平均一到兩週敷一次臉，如有工作時也會在上妝前先敷臉。特別是有重要的拍攝前，保養更要越簡單，有時候求好心切，用了不是平常慣用的保養品，反而會引發敏感。

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3. 養成每天喝水習慣

想要皮膚變漂亮，身體代謝好，多喝水真的很重要！峮峮透露自己每天都會盡量喝到2000ml以上的水，她發現多喝水的好處除了皮膚不會那麼乾，粉刺也明顯減少。她自己的喝法是每天起床先喝一杯500～600ml的水，其他的量分配到下午，晚上就會少喝一點，避免隔天起床水腫，啦啦隊員之間也會互相提醒要多喝水。

4. 學會調整紓解壓力

自豪本身膚質很光滑、沒什麼顆粒感，拍照都不太需要修片的峮峮，以前其實也曾因為痘痘的問題很困擾，痘痘的主要原因來自對自己的要求高壓，那時候在兩頰、下巴長痘持續一年的時間，試過換枕頭套、戒咖啡都沒有用，後來發現學會調整自己的心態，以正向去面對壓力，再加上適度的保養，肌膚的狀況就開始好轉。現在的她認為保養自己的私人空間很重要，休假時會選擇在家放空不與任何人聯絡，要待在一個沒有外在聲音的空間才能徹底的放鬆。

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5. 飲食盡量清淡

在鏡頭前總是活力四射、自帶滿滿元氣的峮峮，好身材也是讓女生超級羨慕，她表示其實自己屬於容易發胖的體質，為了要維持身材，在飲食上就要特別忌口，像是不喝含糖飲料，每餐大概只吃七八分飽，如果是可控的情況下餐點時會選簡單清淡的食物，例如健康餐或水煮蛋雞胸肉為主，把熱量扣打留給像有工作要吃便當，或有聚餐時。

6. 維持運動的習慣

想維持體態，除了飲食外，運動當然也不能少。在運動方面，峮峮分享除了平時有啦啦隊訓練之外，私底下其實也一直都有持續運動，每週會固定上兩次運動課，平常喜歡上重訓或普拉提，再搭配少量的跳舞、打羽毛球，透過肌力訓練讓體型更結實、更有線條感，也會很有成就感。

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