啦啦隊女神宜芳揭行業潛規則　自爆一入行便因做了這件事被警告

宜芳（口水）加入職棒味全龍「Dragon Beauties」啦啦隊已經第3年。



總是在場上充滿熱情的她，私下也是開朗活潑大喇喇的個性，她透露自己曾因球賽前無心的應援舉動，誤觸球場禁忌因此遭到球團「警告」。

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擁有燦爛的笑容，身高166的宜芳光是腿長就有102公分，是標準的長腿女孩。她透露在入選啦啦隊前，曾以伊林璀璨之星第六屆演藝組亞軍出道過，但最終在衡量學業狀況下，選擇先退出演藝圈。

在順利拿到大學文憑後，才又全心全意參加啦啦隊選拔：「之前嘗試了很多保險、服務業，但最後還是覺得最喜歡表演，就透過之前直播的公司介紹來參加徵選，很幸運的就入選了！」

宜芳也透露自己最欣賞中信兄弟PassionSisters的貴貴：「她就是超級陽光的女孩，每次看她應援，就是有那種會贏球的的感覺！」

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宜芳表示自己很熱愛啦啦隊的工作，可以帶給大家熱情、活力：「沒有在思考歲數年齡，我還能跳就要跳下去！」表示自己尚未考慮過退休可能。

被問到個性直爽的她，會不會在啦啦隊裡遇到「學姊學妹制度」受到委屈？宜芳笑認：「我個性比較大喇喇，剛加入也有點害怕去跟其他女生玩勾心鬥角，後來加入後發現大家都真的會互相扶持、互相幫忙，我們隊伍會有宵夜局，球賽結束後大家會一起約吃宵夜感情很好。」更透露女孩們相當團結，會互相在社群網站上Tag（標籤），互相幫忙拉抬人氣。

加入球隊已經第3年，事實上，宜芳剛加入球隊初期，曾誤觸球場禁忌因此被球團工作人員「警告」，她笑說：「有次在賽前我送大家舒跑（音同輸跑），我沒有想到但就有被提醒『不適合』這樣叫，要叫『運動飲料』，此外也不能發書、賽前簽書會，和書（輸）同音的都不適合。」

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除此之外，宜芳也透露：「不能在球賽說『快慢』，說比賽『打很快』後面就會開始延長賽、下雨！ 真的很可怕。要刺激比賽反超比數，可以將帽子戴反（象徵超前）真的很靈驗！也不能因為比數贏太多就開始提早收東西，那比數就會從『贏得很多』變成『贏的差不多』。」

意外揭露球場禁忌，從喝的、用的、講話也都必須小心，她也坦言啦啦隊女孩和球員確實有「不能跟球員有互動交集」的潛規則。

目前除了味全以外，今年宜芳也入選竹攻城獅籃球啦啦隊，也積極參與綜藝節目錄製，期盼開啟全方位職涯面向。

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