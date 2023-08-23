「孟子第73代孫女」孟慶而同林襄撞衫　豪晒身材硬撼啦啦隊女神

台灣女星孟慶而是「孟子第73代孫女」，擁有精緻五官顏值與身材曲線，她也經常在個人社群網站上分享美照，而日前她曾分享穿著粉色透紗洋裝照片，沒想到近日被網友挖出，竟與啦啦隊女神林襄去年8月曾穿過的戰袍相同，瞬間掀起熱議。



孟慶而在今年初在臉書上傳了一張自己穿著粉色禮服的辣照，圖中孟慶而穠纖合度的身材曲線，透過薄紗材質完美的呈現出來，而胸前的深V更是令人看得血脈賁張，如今卻有網友發現她撞衫林襄，忍不住提問：「但題外話你們是撞到衫嗎？尺寸好像也撞了。」

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而面對網友的提問，孟慶而也大方回應：「老師的衣服太美了，大家都喜歡，而且每個人穿感覺都不一樣，至於尺寸不敢當，我甘拜下風」。而其實，孟慶而在就讀政大新聞系的期間，曾擔任過政大啦啦隊隊長，期間內曾獲得大專啦啦隊錦標賽創意組三屆冠軍，及混合乙組亞軍，相當優秀。

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