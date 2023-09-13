前TVB童星冼迪琦進軍台灣　挑戰做啦啦隊女神　網民封峮峮接班人

前「AKB48TeamTP」香港籍成員冼迪琦正式進軍台灣，成為台灣啦啦隊「PS女孩」練習生，被當地網民激讚「峮峮接班人出現了」，而峮峮本人現身回應，表示很期待，還透露羨慕對方一個優點。



峮峮有別於平時應援形象，身穿白色洋裝優雅亮相記者會，斜槓多個領域的她，近期正拍攝劇集擔綱主演：「（劇中）性格有滿大的變化，我才會說對我來講是一個很大的挑戰。」

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近日有網民指峮峮作為啦啦隊女神的地位不保，因為前「AKB48TeamTP」香港籍成員冼迪琦（小迪）成為「PS女孩」練習生。提到冼迪琦被網民封為自己的接班人，峮峮表示：「我大概兩個月前就進組，是跟球迷是同時間知道（新成員），表情還是動作，我只能說果然是偶像團體出身的，我也沒有覺得有害怕還是什麼的，就是覺得說就跟你們一樣，就是看新的女孩的那種心情。」

峮峮不止不擔心自己的高人氣會被影響，她還大讚冼迪琦這一點：「她的頭髮，她的就是頸部以上是沒有任何的融化，就是融掉什麼的，所以我覺得非常厲害，如果有看過我第一場就會看出我們的差別。」

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在應援舞台初登場，冼迪琦甜美笑容賣力跳舞球迷暴動，空降PS人氣前段班，7月才從AKB48TeamTP畢業的她，早已小有名氣，IG有15萬位粉絲追蹤，還是前TVB童星，《律政新人王2》、《烈火雄心3》、《巨輪》等劇集都有她的身影，近年則在台發展，味全龍啦啦隊也見AKB48前成員。

AKB48TeamTP初代隊長詩雅，有深厚表演和舞蹈基礎，日系風格青春洋溢，下周末她將和其他新的練習生，在台灣天母球場亮相，新身分勢必更受矚目。

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